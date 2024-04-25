Sedat Peker Sessizliğini Bozdu, Mehmet Ali Yılmaz İçin Mesaj Paylaştı
Sedat Peker Sessizliğini Bozdu, Mehmet Ali Yılmaz İçin Mesaj Paylaştı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bir sosyal medya kullanıcısının, eski bakan ve Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümüyle ilgili yaptığı gönderiyi yeniden paylaştı.
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Geçtiğimiz yıllarda YouTube üzerinden yayınladığı videolarla Türkiye gündemini sarsan ve uzun zamandır Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 'dijital tecrit' altında bulunduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker, hayatını kaybeden eski spor bakanı Mehmet Ali Yılmaz’la ilgili bir paylaşımı yeniden yayınladı.
'SiyahPaltoluAdam' isimli hesabın sosyal medya platformu X'te paylaştığı gönderide şu ifadeler kullanıldı: "Eski Devlet Bakanlarımızdan Sayın; MEHMET ALİ YILMAZ Beyfendinin Vefat Haberini Büyük Bir Üzüntüyle Öğrenmiş Bulunmaktayız. Merhuma ALLAH'tan Rahmet Geride Kalan Yakınlarına Sabırlar Diliyoruz."
İşte o paylaşım...
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