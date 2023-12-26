2023 Biterken Yatırım Kurumlarının Model Portföylerinde En Çok Yer Verdikleri Hisseleri

BİM için ortalama hedef fiyat 396,57 TL, YKB için 26,57 TL, Coca-Cola İçecek için 562,56 TL, THY için 373,15 TL, Sabancı Holding için 92,17 TL, TAV Havalimanları için 184,97 TL, Kardemir D için 38,86 TL, Migros için 518,63 TL, Şişe Cam için 68,03 TL ve Tüpraş için 205,22 TL oldu.