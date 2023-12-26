2023 Biterken Yatırım Kurumlarının Model Portföylerinde En Çok Yer Verdikleri Hisseleri
2023 Biterken Yatırım Kurumlarının Model Portföylerinde En Çok Yer Verdikleri Hisseleri
2023 yılının artık sonuna gelirken aracı kurumların model portföylerinde en çok yer verdikleri senetler belli oldu.
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En beğenilen hisseler Turkcell, BİM, YKB, Coca-Cola İçecek ve THY oldu.
Foreks Haber tarafından takip edilen 25 model portföy ve öneri listesinden derlenen verilere göre, Turkcell, 25 model portföyün 15'inde kendisine yer bulurken, BİM 13, YKB 12, Coca-Cola İçecek 11 ve THY 10 model portföyde yer aldı.
En beğenilen hisse olan Turkcell için model portföylerde ifade edilen hedef fiyatların ortalaması 82,04 TL oldu. En düşük hedef fiyat 72,19 TL, en yüksek hedef fiyat 93 TL olarak gerçekleşti.
Bu 11 hisse içinde, model portföylerde verilen hedef fiyatlara göre en yüksek getiri vaad eden yüzde 76,83 ile TAV Havalimanları olurken, onu yüzde 73,48 ile Kardemir D, yüzde 64,97 ile THY ve yüzde 56,8 ile Migros oldu. Turkcell'in ortalama hedef fiyata göre getiri potansiyeli yüzde 54,79 olarak ortaya çıktı.
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