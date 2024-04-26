Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın Yıllar Önce Söyledikleri Yeniden Gündem Oldu
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın Yıllar Önce Söyledikleri Yeniden Gündem Oldu
Merkez Bankası Başkan Yardımcılarından Dr. Cevdet Akçay, yıllar önce katıldığı bir yayında söyledikleriyle sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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Dr. Osman Cevdet Akçay, Türkiye'de tanınan ve önemli görülen ekonomistlerden olurken, Temmuz 2023'te TCMB'de başkan yardımcısı olarak görev almıştı.
2021 yılı sonlarında bozulan dengelerle tartışılmaya başlanan ekonomide, Borsa ve döviz fiyatlamalarından 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlandığı anlaşılan Habertürk yayınında Cevdet Akçay'ın söyledikleri yeniden gündem oldu.
Akçay, fahiş fiyat ve rekabetçi kur olgularının iktisatta yerinin olmadığını belirttiği konuşması yorumlara neden oldu.
Cevdet Akçay'ın "İktisatta 'fahiş fiyat' diye, 'rekabetçi kur' diye bir şey yoktur. Bunlar bizim uydurduğumuz şeyler" sözlerine yapılan yorumlar da ilgi çekti.
İşte genelde ekonomistlerin yaptığı yorumlardan bazıları.
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