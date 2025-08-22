Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'tan Tehdit: “Seni Ters Kelepçe ile Aldırtmazsam…”
Geçen aylarda X’te katıldığı bir sohbet odasında söylediği iddia edilen sözler ile gündem olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç hakkında yeni bir tartışma iddiası ile gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, X'te katıldığı bir sohbet odasında Narin Güran'ın akrabalarından Mehmet Şerif Güran ile tartışma yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşandığı iddia edilen sohbet şu şekilde:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın