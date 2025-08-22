onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'tan Tehdit: “Seni Ters Kelepçe ile Aldırtmazsam…”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'tan Tehdit: “Seni Ters Kelepçe ile Aldırtmazsam…”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.08.2025 - 15:43

Geçen aylarda X’te katıldığı bir sohbet odasında söylediği iddia edilen sözler ile gündem olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç hakkında yeni bir tartışma iddiası ile gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, X'te katıldığı bir sohbet odasında Narin Güran'ın akrabalarından Mehmet Şerif Güran ile tartışma yaşadı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, X'te katıldığı bir sohbet odasında Narin Güran'ın akrabalarından Mehmet Şerif Güran ile tartışma yaşadı.

Güran'ın kendisine hakaretler ettiğini belirten Saadet Oruç’un 'Benim sınırım var, bana kimse k...cık diyemez. Mehmet Şerif Güran’ı yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim. Mehmet Şerif Güran bir o... çocuğu' ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Yaşandığı iddia edilen sohbet şu şekilde:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın