Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'tan Tehdit: “Seni Ters Kelepçe ile Aldırtmazsam…”

Güran'ın kendisine hakaretler ettiğini belirten Saadet Oruç’un 'Benim sınırım var, bana kimse k...cık diyemez. Mehmet Şerif Güran’ı yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim. Mehmet Şerif Güran bir o... çocuğu' ifadelerini kullandığı iddia edildi.