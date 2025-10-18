Çöküşten Yükselişe: Yakın Dönemde Krizden Çıkan 10 Büyük Şirket
Kriz dönemlerinde riskleri göz önünde bulundurarak doğru kararlar almak, tecrübe ve yetenek ister. Başarısızlığı göze alarak kriz anlarında cesur hamleler yapan firmaların bazıları, doğru strateji ve risk yönetimi ile bu kritik anları fırsata çevirebilir. Tarih de çeşitli kriz dönemlerini eskisinden daha güçlü ve başarılı atlatan şirketlerle dolu. İşte onlardan bazılarının ilham veren hikayeleri!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Delta Airlines
2. Airbnb
3. Disney
4. AMC Theatres
5. Zoom
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Peloton
7. Ford
8. General Motors
9. Starbucks
10. Lego
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın