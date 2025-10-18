onedio
Çöküşten Yükselişe: Yakın Dönemde Krizden Çıkan 10 Büyük Şirket

Özge
Özge - Onedio Üyesi
18.10.2025 - 14:05

Kriz dönemlerinde riskleri göz önünde bulundurarak doğru kararlar almak, tecrübe ve yetenek ister. Başarısızlığı göze alarak kriz anlarında cesur hamleler yapan firmaların bazıları, doğru strateji ve risk yönetimi ile bu kritik anları fırsata çevirebilir. Tarih de çeşitli kriz dönemlerini eskisinden daha güçlü ve başarılı atlatan şirketlerle dolu. İşte onlardan bazılarının ilham veren hikayeleri!

1. Delta Airlines

Pandemi döneminde tüm dünyaya seyahat kısıtlamalarının gelmesiyle birlikte dünyaca ünlü  havayolu şirketi Delta Airlines için de felaket senaryoları başladı. Kısa sürede milyarlarca dolar zarara giren şirket, pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte ufak ufak toparlanma adımları atmaya başladı. Gider maliyetleri, bütçe optimizasyonu ve sadık müşteri kampanyaları ile birlikte geliştirdiği strateji sayesinde birçok havayolu firmasının çöküşe geçtiği bir dönemi karla kapattı.

2. Airbnb

Yine pandemiyle birlikte çöküşe geçen şirketlerden bir diğeri de Airbnb. Seyahat kısıtlamaları sebebiyle uzun süre kriz çanlarının çaldığı şirket, sürece uyum sağlamak için kendi temizlik ve hijyen standartlarını getirdi. Hem ev sahipleri hem ziyaretçiler için sunduğu temassız hijyen önlemleri sayesinde pandemi döneminde bile aktif olarak kullanıldı. Bu da kısa sürede marka değerini hızla katlayarak turizm sektörünün sarsılmaz markalarından biri olmasını sağladı.

3. Disney

Eğlence devi Disney, 2020 yılında kapanan eğlence parkları ve gösterimi ertelenen filmler nedeniyle yılı ciddi kayıplarla sonlandırdı ve uzun süre uğradığı zararı tolere edemedi. Ancak sonraki dönemde gelişen dijital araçlar ve yayın platformlarından ilham alarak kendi medya kanalını oluşturdu. Bu sayede hem global gereksinimlere ve trendlere entegre oldu hem de kendi alt kültürünü yarattı.

4. AMC Theatres

Dünyanın en büyük sinema zincirlerinden olan AMC Theatres de pandemi döneminde sinema salonlarının kapısını kapattı ve neredeyse iflasın eşiğine geldi. Ancak sonraki dönemde yükselen 'meme' çılgınlığı ile birlikte kendine popüler kültüre kalıcı bir yer edinerek piyasa değerini katlamayı başardı. Ardından aldığı büyük aytırımlar ve pandemi sürecindeki rahatlama ile birlikte hızlı bir dönüşe girerek günümüzün en başarılı şirketlerinden birine dönüştü.

5. Zoom

Yine yakın geçmişte değerlenen şirketlerden olan Zoom'da pandemi dönemindeki duraksamadan nasibini aldı. Ancak diğer birçok markanın ve firmanın aksine bu dönemde en çok kullanılan uygulamalardan biri olarak tarihe geçti. İnsanların evden çıkamadığı ve toplantı yapamadığı bir dönemde, o zaman için devrimci görülen online bağlantı özellikleri sunarak tarihe geçti. Günümüzde ise sisteme entegre ettiği akıllı çözümler, Google bağlantılı özellikler ve yapay zeka desteği ile yükseliş hızını sürdürüyor.

6. Peloton

Peloton da yine pandemi sonrası dönemde kendini gösteren şirketlerden biri. Evde spor ekipmanlarıyla tüm dünyanın evlere kapandığı dönemde patlama yaşayan bu firma, pandemi sonunda ani bir çöküş yaşadı. Ancak modern gereksinimlere uyum sağlayarak ürün yelpazesini genişletti ve abonelik modelini güçlendirdi. Böylece günümüzde de yaygın olarak kullanılan bir firma haline geldi.

7. Ford

Birden fazla ekonomik kriz atlatan tarihin en öncü markalarından Ford, yakın zamanda da bir testten geçti. Pandemi döneminde tüm dünyada yaşanan çip krizinden kendi payına olanı alan firma, kısa sürede sürüdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirerek elektrikli araç yatırımlarını hızlandırdı. Bugün ise özellikle hybrid ve elektrikli sistemlerde yaptığı yeniliklerle otomotiv sektöründeki liderliğini koruyor.

8. General Motors

Tıpkı Ford gibi GM de aynı dönemde büyük kayıplar yaşadı ve kendi içinde ciddi reformalara gitti. Süreç sonunda ekipmanlarına dahil ettiği  Ultium batarya teknolojisi ve otonom araç yatırımları krizden çıkma yolunu kolaylaştırdı. Bugün elektrikli araç sektöründeki markaların hemen hepsine motor sağlayan firma özellikle Tesla’nın karşı en ciddi rakiplerinden biri olarak görülüyor.

9. Starbucks

Küçük bir kahve dükkanından global bir markaya dönüşen Starbucks, yıllar içinde birçok kriz atllattı. En yakın zamanlısını pandemi döneminde yaşadıktan sonra sistemini baştan sona değiştirdi. Zarara uğrayan birçok şubesini kapattıktan sonra eve servis ve mobil sipariş uygulamalarına odaklanarak hizmet ağını fazlasıyla genişletti. Bugün geldiği karlılık, pandemi önceki dönemi bile aşacak boyutlara ulaştı.

10. Lego

Yıllara meydan okuyan markalardan olan Lego da yaptığı tüm yeniliklere rağmen pandemi dönemini pürüzsüz geçirmedi. Ancak bu dönemde kendi orijinal konseptini dijital oyun evrenine entegre ederek yeni nesil oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı. Ek olarak ürettiği özel saatler ve puzzle serileri ile yetişkin koleksiyonerlerin odağına girdi. Geçmişten günümüze gelen tüm Lego severleri tek çatı altında toplayarak tarihin en yüksek satış oranlarına, hemen her markanın zarara uğradığı pandemi döneminde ulaştı.

Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
