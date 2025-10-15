Çırptık, Karıştırdık: Neden Yemek Yaparken Müzik Dinleriz?

Mutfakta kek harcını çırparken bir yandan da favori şarkınız çalıyor mu? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz. Bilim, yemek yaparken müzik dinlemenin keyiften fazlasını sunduğunu gösteriyor. Ritimler hem hareketlerinizi koordine ediyor hem de ruh halinizi iyileştiriyor, hatta yemeğin tadını bile etkileyebiliyor. Peki müzik mutfakta gerçekten ne yapıyor, beynimizi ve duygularımızı nasıl etkiliyor?