Çırptık, Karıştırdık: Neden Yemek Yaparken Müzik Dinleriz?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
15.10.2025 - 19:05

Mutfakta kek harcını çırparken bir yandan da favori şarkınız çalıyor mu? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz. Bilim, yemek yaparken müzik dinlemenin keyiften fazlasını sunduğunu gösteriyor. Ritimler hem hareketlerinizi koordine ediyor hem de ruh halinizi iyileştiriyor, hatta yemeğin tadını bile etkileyebiliyor. Peki müzik mutfakta gerçekten ne yapıyor, beynimizi ve duygularımızı nasıl etkiliyor?

Elbette önce müzik ve beyin ilişkisine bakalım.

Müzik dinlerken beynimizin bazı bölgeleri ekstra çalışıyor: hipotalamus, serebellum ve beyin sapı gibi yerler hem duygularımızı hem de hareketlerimizi kontrol ediyor. Yani mutfakta ritmik bir şarkı çaldığında doğrama ve karıştırma işlerini daha uyumlu bir şekilde yapabiliyoruz. Bir nevi beynimizle mutfak arasında sessiz bir senfoni oluşuyor.

Müziğin ruhumuzu da beslediği gerçeği var.

Haftanın yorgunluğu veya iş stresi… Mutfakta en sevdiğimiz şarkıyı açmak bunları bir nebze uzaklaştırıyor. Araştırmalar, sakinleştirici müziklerin kaygıyı azalttığını ve ruh halini iyileştirdiğini gösteriyor. Yani yemek yaparken sadece karnımız değil, ruhumuz da doymuş oluyor.

Müziğin yemek yeme şeklimizi bile değiştirdiğini söylesek?

Dikkat! Burada tempo çok önemli. Hızlı ritimler daha hızlı yemenize sebep olabilirken yavaş ve sakin şarkılar yemeğin tadını çıkararak yavaş yemenizi sağlıyor. Hatta sevdiğiniz şarkılar, yemeğin tadını biraz daha lezzetli hissettirebilir. Müzik sadece kulaklarımıza değil, damağımıza da hitap ediyor gibi düşünebilirsiniz.

Yüksek frekanslı melodiler tatlılığı öne çıkarıyor, düşük frekanslı melodiler ise acılığı vurguluyor. Yani yemeğinizi hazırlarken seçtiğiniz şarkı, yemeğin tadını algılamanızı bile etkileyebilir. Ufak bir mutfak sihri gibi düşünebilirsiniz bunu.

Ritimler koordinasyon sağlıyor ve dikkatinizi topluyor.

Ritmik müzikler, mutfakta hareketlerimizi daha uyumlu hale getiriyor. Karıştırırken, doğrarken veya pişirirken ritimle birlikte hareket etmek işimizi kolaylaştırıyor. Mutfakta dans eden biri gibi hissetmek artık bilimsel bir gerçek!

Yani yemek yaparken müzik sadece arkada çalan bir ses değil, bir mutfak yardımcısı oluyor.

Yemek yaparken müzik dinlemek, sadece keyif için dinlenen bir şey değil. Müzik beynimizi harekete geçiriyor, ruh halimizi iyileştiriyor ve tat algımızı şekillendiriyor. Bir sonraki tarifinizde sevdiğiniz şarkıyı açmayı unutmayın. Hem siz hem de yemekleriniz bundan fayda görecek!

