Çimlere Uzanırken Hoparlörünüzden veya Kulaklığınızdan Bu Şarkılar Yayılsın
Havalar güzelken en güzel aktivitelerden biri de çimlere uzanıp huzur dolu şarkılar dinlerken hayaller kurmak! Bu şarkı listesi de size sizin içinizi ısıtacak, bazen gülümsetecek şarkılardan oluşuyor. Siz de kendi favori parçanızı yorumlara yazın!
1. Sunshine
2. Lover
3. Summer Love
4. Perfect
5. Everywhere
6. Sun Is Up
7. As We Bloom
8. Soldier, Poet, King
9. Uptown Girl
10. Risk
11. Cherry Blossom
