onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Çimlere Uzanırken Hoparlörünüzden veya Kulaklığınızdan Bu Şarkılar Yayılsın

etiket Çimlere Uzanırken Hoparlörünüzden veya Kulaklığınızdan Bu Şarkılar Yayılsın

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
31.08.2025 - 20:16

Havalar güzelken en güzel aktivitelerden biri de çimlere uzanıp huzur dolu şarkılar dinlerken hayaller kurmak! Bu şarkı listesi de size sizin içinizi ısıtacak, bazen gülümsetecek şarkılardan oluşuyor. Siz de kendi favori parçanızı yorumlara yazın!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sunshine

2. Lover

3. Summer Love

4. Perfect

5. Everywhere

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sun Is Up

7. As We Bloom

8. Soldier, Poet, King

9. Uptown Girl

10. Risk

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Cherry Blossom

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın