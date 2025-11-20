Çiçeği Burnunda Çiftlerin İlişkide Yaptığı 10 Hata
İlişkinin ilk zamanları her şey büyülü görünür. Mesajlar hemen yanıtlanır, buluşmalar heyecan verici geçer ve her dokunuş yeni bir heyecan yaratır ama işin içine biraz gerçek hayat, alışkanlık ve karakter farklılıkları girince ufak tefek hatalar ilişkide sorun yaratabiliyor. Yeni başlayan çiftler bazen farkında olmadan bazı tuzaklara düşebiliyor. Küçük yanlış anlaşılmalar, abartılı beklentiler veya aceleci davranışlar, ilişkide gereksiz gerilim yaratabiliyor. Peki nedir bu hatalar?
1. Her anı mükemmel olmaya zorlamak.
2. Aceleyle her şeyi paylaşmak.
3. Kıskançlığı abartmak.
4. Fazla plan yapmak.
5. Kendi hayatını tamamen unutmak.
6. Her tartışmadan kaçmak ya da tartışma esnasında susmak.
7. Fazla beklentiye girmek.
8. Sosyal medyada ilişkiyi abartmak.
9. Aşırı hediye ve jest baskısı.
10. Partneri değiştirmeye çalışmak.
