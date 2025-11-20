Çiçeği Burnunda Çiftlerin İlişkide Yaptığı 10 Hata

Heyecanını anlayabiliyoruz. Yeni bir ilişkinin heyecanıyla sadece partnerini düşünmekten dolayı bireysel alanın giderek daralır ve hatta zamanla bu alanın varlığını bile unutabilirsin. Hobileriden, arkadaşlarından ve kendi rutininden kopmamalısın. Sonuç olarak ondan önce de bu alan vardı, o varken de bu alanı korumalısın.