Çiçeği Burnunda Çiftlerin İlişkide Yaptığı 10 Hata

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
20.11.2025 - 23:01

İlişkinin ilk zamanları her şey büyülü görünür. Mesajlar hemen yanıtlanır, buluşmalar heyecan verici geçer ve her dokunuş yeni bir heyecan yaratır ama işin içine biraz gerçek hayat, alışkanlık ve karakter farklılıkları girince ufak tefek hatalar ilişkide sorun yaratabiliyor. Yeni başlayan çiftler bazen farkında olmadan bazı tuzaklara düşebiliyor. Küçük yanlış anlaşılmalar, abartılı beklentiler veya aceleci davranışlar, ilişkide gereksiz gerilim yaratabiliyor. Peki nedir bu hatalar?

1. Her anı mükemmel olmaya zorlamak.

İlişkide her anın kusursuz olmasını beklemek hem seni hem partnerini yorar. Gerçek hayat iniş çıkışlarla doludur. Hayat sadece iki kişinin ilişkisinden ibaret değildir. Ufak aksaklıkları kabullenmek ilişkinin daha rahat akmasını sağlar.

2. Aceleyle her şeyi paylaşmak.

İlk heyecanla her detayı arkadaşlarına ve hatta sosyal medya hesaplarında hemen paylaşmak cazip gelir. Ama bazen biraz zaman tanımak, ilişkinin derinleşmesi için faydalıdır. Her anını anlatmak yerine küçük gizemler bırakmak doğal bir denge sağlar. Bazılarımız buna nazar da diyebilir ama biz genellikle 'hızlı tüketmek' diyoruz.

3. Kıskançlığı abartmak.

Sevgi ve ilgi güzel şeylerdir, merak etmek ve edilmek de keza aynı şekilde güzeldir. Lakin ister istemez partnerimizi kıskanabiliriz. Kıskançlığın dozunu kaçırmak ilişkiyi boğabilir. Güvensizlik yaratmadan sınırları net koymak önemli. Kıskançlık sevgi değil, kontrol isteği gibi algılanabilir.

4. Fazla plan yapmak.

Evet özlediğini biliyoruz. Sürekli onunla olmak istediğini de... Her buluşmayı, her hafta sonunu ya da herhangi bir aktiviteyi önceden planlamak spontane anları öldürebilir. Bazen plansız bir kahve veya kısa yürüyüş bile ilişkinin canlılığını artırır.

5. Kendi hayatını tamamen unutmak.

Heyecanını anlayabiliyoruz. Yeni bir ilişkinin heyecanıyla sadece partnerini düşünmekten dolayı bireysel alanın giderek daralır ve hatta zamanla bu alanın varlığını bile unutabilirsin. Hobileriden, arkadaşlarından ve kendi rutininden kopmamalısın. Sonuç olarak ondan önce de bu alan vardı, o varken de bu alanı korumalısın.

6. Her tartışmadan kaçmak ya da tartışma esnasında susmak.

Ufak anlaşmazlıklardan kaçarak sadece sorunları biriktirirsin. Duygularını nazikçe ve zamanında paylaşmanın önemini burada da vurgulamak istiyoruz. Bu hem seni hem partnerini rahatlatır. Tartışmak illa kavga etmek demek değil, fikirleri paylaşmak ve anlamak için bir yoldur aynı zamanda.

7. Fazla beklentiye girmek.

Partnerinden her an aynı davranışı beklemek yorucu olur. İlişki doğal iniş çıkışlarla gelir ve bunu kabul etmek gerekir. Beklentileri makul seviyede tutmak gerekir. Onun da senden sürekli bir şeyler beklediğini düşün... Yorucu olmaz mıydı?

8. Sosyal medyada ilişkiyi abartmak.

Hayatına yeni birini aldığında bunu her yerde duyurmak istersin. Onunla yaşadığın her anı paylaşmak cazip gelebilir ama sürekli mükemmel çift algısı yaratmaya çalışmak stres yaratmaz mı sence de? Özel anları bazen özel bırakmak gerekir.

9. Aşırı hediye ve jest baskısı.

Sürekli büyük hediyeler veya gösterişli jestler yapma ihtiyacı ilişkide baskı yaratabilir. Küçük ama anlamlı sürprizler çoğu zaman daha etkili ve daha samimidir. Önemli olan değer göstermek sonuçta. Büyük veya pahalı olması değil.

10. Partneri değiştirmeye çalışmak.

Herkesin alışkanlıkları ve karakteri farklıdır. Başta onu böyle yapmalı yaklaşımı doğal görünebilir ama zamanla sorun yaratır. Kimse, kimse için kolay kolay değişmez ama alışkanlıklarını ya da farklı huylarını törpüleyebilir.

