Çay Kaşığını Yıllardır Yanlış Kullandığımızı İddia Eden Kadın Kafaları Karıştırdı
Yanlış bildiğimiz doğrular gibi pek çok içerik var. Kimileri muzu yanlış soyduğumuzu, kimileri meyve suyu kutularını ters döktüğümüzü veya tuvalet kağıdını uzun süredir yanlış kopardığımızı iddia ediyor. Ancak çay kaşığını yanlış kullandığımızı iddia eden sosyal medya kullanıcısı kafaları karıştırdı. Ona göre yuvarlak kısım şeker dökmek için değil parmak için tasarlanmıştı. Tabii bu video ironi midir değil midir bilinmez pek çok ilginç tepkiye neden oldu.
İşte o video 📹
Yorumlar da oldukça ilginç...
Başaklar tepkili.
Bu da olabilir.
Solo test miydi bu?
Nasıl içeceğiz?
Bazıları bu fikre bir şans verdi.
Toz şeker sorusu kafa karıştırdı.
Denebilirdi.
