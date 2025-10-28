onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Çay Kaşığını Yıllardır Yanlış Kullandığımızı İddia Eden Kadın Kafaları Karıştırdı

Çay Kaşığını Yıllardır Yanlış Kullandığımızı İddia Eden Kadın Kafaları Karıştırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.10.2025 - 20:32

Yanlış bildiğimiz doğrular gibi pek çok içerik var. Kimileri muzu yanlış soyduğumuzu, kimileri meyve suyu kutularını ters döktüğümüzü veya tuvalet kağıdını uzun süredir yanlış kopardığımızı iddia ediyor. Ancak çay kaşığını yanlış kullandığımızı iddia eden sosyal medya kullanıcısı kafaları karıştırdı. Ona göre yuvarlak kısım şeker dökmek için değil parmak için tasarlanmıştı. Tabii bu video ironi midir değil midir bilinmez pek çok ilginç tepkiye neden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o video 📹

Yorumlar da oldukça ilginç...

Yorumlar da oldukça ilginç...
twitter.com

Başaklar tepkili.

Başaklar tepkili.
twitter.com

Bu da olabilir.

Bu da olabilir.
twitter.com

Solo test miydi bu?

Solo test miydi bu?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nasıl içeceğiz?

Nasıl içeceğiz?
twitter.com

Bazıları bu fikre bir şans verdi.

Bazıları bu fikre bir şans verdi.
twitter.com

Toz şeker sorusu kafa karıştırdı.

Toz şeker sorusu kafa karıştırdı.
twitter.com

Denebilirdi.

Denebilirdi.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın