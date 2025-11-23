Cambridge 2025’in Kelimesini Açıkladı: “Parasocial” Hepimiz Fark Etmeden Böyle Bir İlişkide miyiz?

Sosyologlar Donald Horton ve Richard Wohl, televizyon sunucularıyla güçlü bağ kuran izleyicileri tarif etmek için bu terimi ortaya atmış. O günden bu yana dünya değişti; TV’nin yerini sosyal medya, influencerlar ve yapay zekâ sohbet botları aldı. Sosyal medya çağında parasosyallik daha da görünür hale geldi. Hikâyesini hiç kaçırmadığımız influencerlar, story atmayınca “acaba iyi mi?” diye merak ettiğimiz fenomenler, takip ettiğimiz ünlülere içten içe duygusal yatırım yapmamız… Bunların hepsi parasosyal ilişki örnekleri aslında.

Cambridge Dictionary, seçimi açıklarken ünlü bir örneğe dikkat çekiyor: Taylor Swift ve Travis Kelce nişanlandığında Swift hayranlarının çifte kalpten tebrikler yağdırması bu kavramın ete kemiğe bürünmüş hali. Taylor hâlâ kim olduğumuzu bilmiyor ama biz “Mutluluklar canım!” demeye devam ediyoruz.