Cambridge 2025’in Kelimesini Açıkladı: “Parasocial” Hepimiz Fark Etmeden Böyle Bir İlişkide miyiz?
Dille haşır neşir olan biri olarak yılın kelimelerini hep takip ediyorum. Cambridge Dictionary, 2025’in kelimesi olarak “parasocial”i seçti. Birini hiç tanımadığın hâlde tanıyormuş gibi hissettiğin, tamamen tek taraflı bir ilişki türü. Instagram’da, YouTube’da, Twitch’te ya da “Merhaba ben ChatGPT” ekranında yaşadığınız bağın bilimsel adı tam olarak bu.
Kavramın kökeni 1956’ya uzanıyor.
Peki 2025’in kelimesi neden bu?
