Çalışma Hayatını İyileştirmek İçin Ne Yapmalısın?
Çalışma Hayatını İyileştirmek İçin Ne Yapmalısın?
Çalışma hayatı bazen yorucu, bazen eğlenceli, bazen de tam bir kaos! Peki, bu kaosun içinde kaybolmadan, daha verimli ve mutlu bir iş hayatı sürdürmek için neler yapabileceğini hiç düşündün mü? Hadi, bir testle bu sorunun cevabını birlikte bulalım!
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1. Sabah işe başlarken modun genelde nasıl olur?
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2. Peki çalışma ortamın hakkında ne düşünüyorsun?
3. Molaların nasıl? Gün içinde mola vermek için ne yapıyorsun?
4. Teknolojiyle aran nasıl? İşlerini yaparken teknolojiyi verimli kullanıyor musun?
5. Herkesin işi streslidir. Sen iş sırasında karşılaştığın stresi nasıl yönetiyorsun?
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6. Peki kendini geliştirmek için hangi adımları atıyorsun?
7. Zamanımızın çoğunu iş arkadaşlarımızla geçiriyoruz. İş arkadaşlarınla ilişkin nasıl?
8. Son olarak işten sonra boş vakitlerini nasıl değerlendiriyorsun?
Tebrikler çok iyi gidiyorsun. Sadece alışkanlıklarını sürdürü ve daha da ileriye taşımalısın!
Günlük İşlerini Planlamak İçin Bir Ajanda Kullanmaya Başla!
Stresi Azaltmak İçin Nefes Egzersizlerini Denemelisin!
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