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Çalışma Hayatını İyileştirmek İçin Ne Yapmalısın?

etiket Çalışma Hayatını İyileştirmek İçin Ne Yapmalısın?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
30.01.2025 - 17:01

Çalışma hayatı bazen yorucu, bazen eğlenceli, bazen de tam bir kaos! Peki, bu kaosun içinde kaybolmadan, daha verimli ve mutlu bir iş hayatı sürdürmek için neler yapabileceğini hiç düşündün mü? Hadi, bir testle bu sorunun cevabını birlikte bulalım!

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1. Sabah işe başlarken modun genelde nasıl olur?

2. Peki çalışma ortamın hakkında ne düşünüyorsun?

3. Molaların nasıl? Gün içinde mola vermek için ne yapıyorsun?

4. Teknolojiyle aran nasıl? İşlerini yaparken teknolojiyi verimli kullanıyor musun?

5. Herkesin işi streslidir. Sen iş sırasında karşılaştığın stresi nasıl yönetiyorsun?

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6. Peki kendini geliştirmek için hangi adımları atıyorsun?

7. Zamanımızın çoğunu iş arkadaşlarımızla geçiriyoruz. İş arkadaşlarınla ilişkin nasıl?

8. Son olarak işten sonra boş vakitlerini nasıl değerlendiriyorsun?

Tebrikler çok iyi gidiyorsun. Sadece alışkanlıklarını sürdürü ve daha da ileriye taşımalısın!

Tebrikler! Çalışma hayatını yönetme konusunda oldukça başarılısın. Sabah enerjik bir başlangıç yapman, düzenli çalışma ortamın, etkili mola alışkanlıkların ve stres yönetimindeki başarın, seni hem mutlu hem de üretken bir çalışan yapıyor. Örneğin haftalık ve aylık hedefler belirleyerek motivasyonunu artırabilirsin, online kurslar, atölyeler veya mesleki konferanslarla bilgini tazeleyip, iş arkadaşlarınla iletişim kurarak takım çalışmasına katkıda bulunabilir ve liderlik becerilerini geliştirebilirsin.

Günlük İşlerini Planlamak İçin Bir Ajanda Kullanmaya Başla!

Çalışma hayatında belli bir denge yakalamışsın ama bu dengeyi daha sağlamlaştırmak için ufak değişiklikler yapman gerekebilir. Sabah rutinin iyi olsa da zaman zaman motivasyon kaybı yaşıyor olabilirsin. Bu sebepten günlük işlerini yazabileceğin bir ajanda veya dijital bir uygulama kullanarak işlerini kolaylaştırabilirsin. Bunun yanında telefon ekranına bakmak yerine kısa bir yürüyüş yap veya nefes egzersizleriyle rahatla. Aynı zamanda da haftada bir de olsa hobilerine zaman ayırarak zihinsel yorgunluğunu azaltabilir ve motivasyonunu artırabilirsin.

Stresi Azaltmak İçin Nefes Egzersizlerini Denemelisin!

Çalışma hayatın şu an seni yormuş gibi görünüyor ama endişelenme, her zaman bir başlangıç yapmak mümkündür. Stresle başa çıkmak ve iş-özel hayat dengesini kurmak önceliklerin arasında olmalı. Örneğin her gün 5-10 dakikalık nefes çalışmaları yaparak zihinsel olarak rahatlayabilirsin. Ya da kendine küçük hedefler koyarak başla. İlk adım olarak iş günlerinde 10 dakikalık düzenli molalar planla ve bu zamanı tamamen kendine ayır. Bunun yanında 7-8 saatlik düzenli bir uyku, hem enerjini artırır hem de odaklanmanı kolaylaştırır. İşler çıkmaza girerse ve stresle baş edemediğini düşünüyorsan da, bir iş koçundan ya da arkadaşlarından yardım istemekten çekinme.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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