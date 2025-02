Aşk Sadece Bir An Filminde Rapçi Çakal Hüngür Hüngür Ağladığı Sahnede Vicks Kullanmadığını İtiraf Etti!

Nilsu Berfin Aktaş ile birlikte oynadığı Aşk Sadece Bir An filmiyle oyunculuğa adım atan Çakal, sevenlerini şaşırttı. Meğer on parmağında on marifetmiş! Film vizyona girdiği ilk hafta sonu 'Kaptan Amerika' ve 'Bridget Jones' gibi Hollywood yapımlarını ikiye katlayarak 161 bin 156 kişiyle açıldı.