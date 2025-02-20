Aşk Sadece Bir An Filminde Rapçi Çakal Hüngür Hüngür Ağladığı Sahnede Vicks Kullanmadığını İtiraf Etti!

Çakal o sahne ile ilgili oyuncuların ağlamak için kullandığı bir yöntem olan vicks tekniğini bile kullanmadığını söylüyor. Tuba Ünsal'la yaptığı bir çekimde onun hiç kullanmadığını görünce şaşıran Çakal, 'O günden sonra bir daha vicks kullanmadım.' diyor.