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Aşk Sadece Bir An Filminde Rapçi Çakal Hüngür Hüngür Ağladığı Sahnede Vicks Kullanmadığını İtiraf Etti!

Aşk Sadece Bir An Filminde Rapçi Çakal Hüngür Hüngür Ağladığı Sahnede Vicks Kullanmadığını İtiraf Etti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.02.2025 - 19:43

Rapçi Emirhan Çakal ile oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın başrolünde yer aldığı 'Aşk Sadece Bir An' filmi vizyona girdi. Birsen Altuntaş ile özel bir röportaj gerçekleştiren ikili film çekimleri hakkında bomba açıklamalarda bulundu. İlk kez bir filmde oynayan Rapçi Çakal'ın hüngür hüngür ağladığı sahne merak edilmişti. Çakal o sahnede vicks bile kullanmadığını itiraf etti. İşte detaylar...

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Rapçi Emirhan Çakal şarkıları ile müzik kariyerinde hızla yükseldi.

Rapçi Emirhan Çakal şarkıları ile müzik kariyerinde hızla yükseldi.

2020 yılında Reckol ile birlikte çıkardıkları 'Kanalım Yok' adlı şarkıyla sektöre adım atan Çakal, 'Aşk Olsun', 'Cuma' ve 'İmdat' isimli şarkıları ile rap dünyasına damgasını vurdu.

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğun da üstesinden geldi.

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğun da üstesinden geldi.

Nilsu Berfin Aktaş ile birlikte oynadığı Aşk Sadece Bir An filmiyle oyunculuğa adım atan Çakal, sevenlerini şaşırttı. Meğer on parmağında on marifetmiş! Film vizyona girdiği ilk hafta sonu 'Kaptan Amerika' ve 'Bridget Jones' gibi Hollywood yapımlarını ikiye katlayarak 161 bin 156 kişiyle açıldı.

Çakal, ilk kez yeni filmi ile ilgili konuştu.

Çakal, ilk kez yeni filmi ile ilgili konuştu.

Birsen Altuntaş'a özel röportaj veren Çakal ve rol arkadaşı Nilsu Berfin Aktaş film ile ilgili bomba açıklamalarda bulundular. Ama en çok merak edilen Çakal'ın oyunculuk deneyimiydi. Anlaşılan ünlü şarkıcı oyunculuk konusunda hiç zorlanmamış.

Ama onu biraz zor ikna etmişler.

Ama onu biraz zor ikna etmişler.

Çakal 'Nilsu Berfin Aktaş olmasaydı bu işte olmazdım.' diyerek aslında desteklendiğini açıkladı. Hatta ilk teklif geldiğinde 'Ben ne alaka?' diyerek yapamayacağını bile söylemiş.

Çakal'ın Aşk Sadece Bir An filminde hüngür hüngür ağladığı sahne merak konusu olmuştu.

Çakal'ın Aşk Sadece Bir An filminde hüngür hüngür ağladığı sahne merak konusu olmuştu.

Çakal o sahne ile ilgili oyuncuların ağlamak için kullandığı bir yöntem olan vicks tekniğini bile kullanmadığını söylüyor. Tuba Ünsal'la yaptığı bir çekimde onun hiç kullanmadığını görünce şaşıran Çakal, 'O günden sonra bir daha vicks kullanmadım.' diyor.

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Hatta rol arkadaşı Nilsu Berfin Aktaş da kolayca ağlayabildiğini görünce çok şaşırmış.

Hatta rol arkadaşı Nilsu Berfin Aktaş da kolayca ağlayabildiğini görünce çok şaşırmış.

Aktaş, 'Sahne çekilirken ben de şok oldum. 'Ben isteyince ağlayabiliyorum.' dedi. Ağla, dedim. Ağladı.' derken gülerek o anları anlattı.

Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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