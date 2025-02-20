Aşk Sadece Bir An Filminde Rapçi Çakal Hüngür Hüngür Ağladığı Sahnede Vicks Kullanmadığını İtiraf Etti!
Aşk Sadece Bir An Filminde Rapçi Çakal Hüngür Hüngür Ağladığı Sahnede Vicks Kullanmadığını İtiraf Etti!
Rapçi Emirhan Çakal ile oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın başrolünde yer aldığı 'Aşk Sadece Bir An' filmi vizyona girdi. Birsen Altuntaş ile özel bir röportaj gerçekleştiren ikili film çekimleri hakkında bomba açıklamalarda bulundu. İlk kez bir filmde oynayan Rapçi Çakal'ın hüngür hüngür ağladığı sahne merak edilmişti. Çakal o sahnede vicks bile kullanmadığını itiraf etti. İşte detaylar...
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Rapçi Emirhan Çakal şarkıları ile müzik kariyerinde hızla yükseldi.
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Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğun da üstesinden geldi.
Çakal, ilk kez yeni filmi ile ilgili konuştu.
Ama onu biraz zor ikna etmişler.
Çakal'ın Aşk Sadece Bir An filminde hüngür hüngür ağladığı sahne merak konusu olmuştu.
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Hatta rol arkadaşı Nilsu Berfin Aktaş da kolayca ağlayabildiğini görünce çok şaşırmış.
Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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