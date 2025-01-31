Bu Görsellerin Hangi Yapay Zeka Aracı ile Hazırlandığını Bulabilecek misin?

Yapay zeka araçları her alanda işimize yaramaya devam ediyor. En çok da görsel oluşturma araçları, oldukça efektif çalışıyorlar. Eğer görsel zekana güveniyorsan, bu görsellerin hangi yapay zeka aracı ile oluşturulduğunu bizce tahmin edebilirsin!