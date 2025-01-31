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Bu Görsellerin Hangi Yapay Zeka Aracı ile Hazırlandığını Bulabilecek misin?

etiket Bu Görsellerin Hangi Yapay Zeka Aracı ile Hazırlandığını Bulabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
31.01.2025 - 17:01

Yapay zeka araçları her alanda işimize yaramaya devam ediyor. En çok da görsel oluşturma araçları, oldukça efektif çalışıyorlar. Eğer görsel zekana güveniyorsan, bu görsellerin hangi yapay zeka aracı ile oluşturulduğunu bizce tahmin edebilirsin!

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1. Bu görsel, hangi yapay zeka aracı kullanılarak oluşturulmuş olabilir?

1. Bu görsel, hangi yapay zeka aracı kullanılarak oluşturulmuş olabilir?

2. Peki ya bu görsel?

2. Peki ya bu görsel?

3. Şu görselin oluşturulduğu yapay zeka aracını tahmin et bakalım!

3. Şu görselin oluşturulduğu yapay zeka aracını tahmin et bakalım!

4. Elinde laptop tutan şu robot, hangi araç ile oluşturuldu?

4. Elinde laptop tutan şu robot, hangi araç ile oluşturuldu?

5. Bu görsel Adobe Firefly ile oluşturuldu. Doğru mu sence?

5. Bu görsel Adobe Firefly ile oluşturuldu. Doğru mu sence?
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6. Bu görselin yapay zeka ürünü olduğuna inanamadık ama evet, yapay zeka ile oluşturulmuş. ✌️ Hangi araç olabilir?

6. Bu görselin yapay zeka ürünü olduğuna inanamadık ama evet, yapay zeka ile oluşturulmuş. ✌️ Hangi araç olabilir?

7. Şimdi de tersten soralım: Bu görsellerden hangisi DreamStudio ile oluşturuldu?

8. Son sorumuz! Bu görsel hangi yapay zeka aracı ile oluşturuldu?

8. Son sorumuz! Bu görsel hangi yapay zeka aracı ile oluşturuldu?

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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