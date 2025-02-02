Ocak Ayının Son Perdesi: 31 Ocak'ta Ekonomi Sahnesinde Altın Başrolde!

Ekonomi dünyası yeni güne yine hareketli başladı. İstanbul'da borsanın açılışı, altının zirve yürüyüşü ve döviz piyasalarındaki dalgalanmalar yatırımcıların radarında! Bakalım piyasalar hangi gelişmelerle çalkalanıyor? İşte 31 Ocak için ekonomi özeti: