Ocak Ayının Son Perdesi: 31 Ocak'ta Ekonomi Sahnesinde Altın Başrolde!
Ocak Ayının Son Perdesi: 31 Ocak'ta Ekonomi Sahnesinde Altın Başrolde!
Ekonomi dünyası yeni güne yine hareketli başladı. İstanbul'da borsanın açılışı, altının zirve yürüyüşü ve döviz piyasalarındaki dalgalanmalar yatırımcıların radarında! Bakalım piyasalar hangi gelişmelerle çalkalanıyor? İşte 31 Ocak için ekonomi özeti:
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Borsa İstanbul güne umut verici bir başlangıç yaptı ama öğleden sonra sert dalgalanmalar yaşandı.
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Sektörler arasında yüzü gülenler de vardı, morali bozulanlar da.
Günün yıldız hisseleri arasında Emlak Konut GYO, Pegasus, Tüpraş, Astor Enerji ve Tofaş öne çıktı.
Döviz piyasasında ise dolar yukarı yönlü hareketine devam ediyor.
Altın piyasası ise Ocak ayının yıldızı olmaya devam ediyor.
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Yurt içinde de benzer bir tablo yaşandı; gram altın fiyatı güne yükselişle başladı ve 3.222 TL seviyesinde seyrediyor.
Petrol fiyatları ise diğer piyasalara göre daha sakin seyrediyor.
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