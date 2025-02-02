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Ocak Ayının Son Perdesi: 31 Ocak'ta Ekonomi Sahnesinde Altın Başrolde!

etiket Ocak Ayının Son Perdesi: 31 Ocak'ta Ekonomi Sahnesinde Altın Başrolde!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.02.2025 - 14:23

Ekonomi dünyası yeni güne yine hareketli başladı. İstanbul'da borsanın açılışı, altının zirve yürüyüşü ve döviz piyasalarındaki dalgalanmalar yatırımcıların radarında! Bakalım piyasalar hangi gelişmelerle çalkalanıyor? İşte 31 Ocak için ekonomi özeti:

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Borsa İstanbul güne umut verici bir başlangıç yaptı ama öğleden sonra sert dalgalanmalar yaşandı.

Borsa İstanbul güne umut verici bir başlangıç yaptı ama öğleden sonra sert dalgalanmalar yaşandı.

BIST 100 endeksi açılışta %0,22 artışla 10.104,41 puana yükseldi fakat bu kazanç kısa sürdü ve endeks %-0,66 kayıpla 10.015,17 puanda kapandı.

Sektörler arasında yüzü gülenler de vardı, morali bozulanlar da.

Sektörler arasında yüzü gülenler de vardı, morali bozulanlar da.

Sigorta sektörü %0,58 artışla en çok kazandıran sektör olurken, tekstil ve deri sektörü %0,68 düşüşle hayal kırıklığı yaşattıyor.

Günün yıldız hisseleri arasında Emlak Konut GYO, Pegasus, Tüpraş, Astor Enerji ve Tofaş öne çıktı.

Döviz piyasasında ise dolar yukarı yönlü hareketine devam ediyor.

Döviz piyasasında ise dolar yukarı yönlü hareketine devam ediyor.

Dolar/TL 35,85 seviyesine çıkarken, euro 37,22 TL seviyesinde hafif bir düşüşle günü kapattı.

Altın piyasası ise Ocak ayının yıldızı olmaya devam ediyor.

Altın piyasası ise Ocak ayının yıldızı olmaya devam ediyor.

Haftanın son gününde de yükseliş trendini sürdüren altın, yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam etti. Özellikle ons altın fiyatı dün gördüğü 2.799 dolar seviyesinden sonra bugün 2.809 dolar ile yeni bir zirve kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

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Yurt içinde de benzer bir tablo yaşandı; gram altın fiyatı güne yükselişle başladı ve 3.222 TL seviyesinde seyrediyor.

Yurt içinde de benzer bir tablo yaşandı; gram altın fiyatı güne yükselişle başladı ve 3.222 TL seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek altın 5.260 TL, Cumhuriyet altını ise 20.940 TL seviyesine yükseliyor.

Petrol fiyatları ise diğer piyasalara göre daha sakin seyrediyor.

Petrol fiyatları ise diğer piyasalara göre daha sakin seyrediyor.

Brent petrol bugün 76,84 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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