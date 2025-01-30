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30 Ocak Piyasaları: Fed Sonrası Altın Şov! Borsa ve Döviz Durağan Kaldı

etiket 30 Ocak Piyasaları: Fed Sonrası Altın Şov! Borsa ve Döviz Durağan Kaldı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
30.01.2025 - 18:10

Gün boyunca ekonomide hareketli anlar yaşandı. Borsa İstanbul toparlanma çabasında, altın ise Fed sonrası dikkat çeken bir yükselişle günü tamamlamak üzere. Dolar ve euro ise daha sakin bir seyir izledi. Hadi günün öne çıkan gelişmelerine birlikte bakalım!

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Borsa İstanbul'da sakin seyir devam ediyor.

Borsa İstanbul'da sakin seyir devam ediyor.

BIST 100 endeksi, dünkü düşüşün ardından bugün toparlanma çabasındaydı ancak günü yatay bir seyirle tamamladı. Gün içinde 10.093 ile 10.155 puan arasında hareket etti.

Bankacılık endeksi %0,22, holding endeksi ise %0,15 değer kazanıyor.

Bankacılık endeksi %0,22, holding endeksi ise %0,15 değer kazanıyor.

Günün yıldızı %1,02 artışla inşaat sektörü oluyor.

Günün yıldızı %1,02 artışla inşaat sektörü oluyor.

Sigorta sektörü %0,57 kayıpla en çok değer kaybeden sektör oluyor.

Döviz piyasaları gün boyu sakin kalıyor.

Döviz piyasaları gün boyu sakin kalıyor.

Dolar/TL günü 35,77 seviyesinde yatay bir seyirle geçirdi. Euro ise %0,09’luk artışla 37,37 TL seviyesinden işlem gördü.

Fed faiz kararının ardından altın fiyatları yukarı yönlü bir hareketle güne başladı.

Fed faiz kararının ardından altın fiyatları yukarı yönlü bir hareketle güne başladı.

Ons altın 2.754 dolardan işlem görmeye başladı ve şu sıralar 2.783 dolar seviyesine yükseliyor.

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Gram altın ise güne 3.170 TL'den başladı. Gün içinde 3.169 TL ile 3.180 TL arasında dalgalandı. Şu an 3.176 TL’den işlem görüyor.

Gram altın ise güne 3.170 TL'den başladı. Gün içinde 3.169 TL ile 3.180 TL arasında dalgalandı. Şu an 3.176 TL’den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını da 19.382 TL alış, 19.703 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Altın yatırımcılarının gözü Powell’ın faiz artışlarına ilişkin ilerleyen dönemde vereceği mesajlarda. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanma daha da büyüyebilir!

Altın yatırımcılarının gözü Powell’ın faiz artışlarına ilişkin ilerleyen dönemde vereceği mesajlarda. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanma daha da büyüyebilir!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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