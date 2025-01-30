30 Ocak Piyasaları: Fed Sonrası Altın Şov! Borsa ve Döviz Durağan Kaldı
30 Ocak Piyasaları: Fed Sonrası Altın Şov! Borsa ve Döviz Durağan Kaldı
Gün boyunca ekonomide hareketli anlar yaşandı. Borsa İstanbul toparlanma çabasında, altın ise Fed sonrası dikkat çeken bir yükselişle günü tamamlamak üzere. Dolar ve euro ise daha sakin bir seyir izledi. Hadi günün öne çıkan gelişmelerine birlikte bakalım!
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Borsa İstanbul'da sakin seyir devam ediyor.
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Bankacılık endeksi %0,22, holding endeksi ise %0,15 değer kazanıyor.
Günün yıldızı %1,02 artışla inşaat sektörü oluyor.
Döviz piyasaları gün boyu sakin kalıyor.
Fed faiz kararının ardından altın fiyatları yukarı yönlü bir hareketle güne başladı.
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Gram altın ise güne 3.170 TL'den başladı. Gün içinde 3.169 TL ile 3.180 TL arasında dalgalandı. Şu an 3.176 TL’den işlem görüyor.
Altın yatırımcılarının gözü Powell’ın faiz artışlarına ilişkin ilerleyen dönemde vereceği mesajlarda. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanma daha da büyüyebilir!
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