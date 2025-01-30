30 Ocak Piyasaları: Fed Sonrası Altın Şov! Borsa ve Döviz Durağan Kaldı

Gün boyunca ekonomide hareketli anlar yaşandı. Borsa İstanbul toparlanma çabasında, altın ise Fed sonrası dikkat çeken bir yükselişle günü tamamlamak üzere. Dolar ve euro ise daha sakin bir seyir izledi. Hadi günün öne çıkan gelişmelerine birlikte bakalım!