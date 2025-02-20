Anderlecht - Fenerbahçe Maçı Kaçta? Anderlecht - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Anderlecht - Fenerbahçe Maçı Kaçta? Anderlecht - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşen Fenerbahçe ve Belçika'nın temsilcisi RSC Anderlecht, bu akşam oynanacak rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli temsilcimiz, play-off turu ilk maçında 3-0 mağlup ettiği RSC Anderlecht'in konuğu olacak. Skor avantajıyla tur biletini almak isteyen Fenerbahçe, Belçika'da hazırlıklarını tamamladı. Peki, Anderlecht - Fenerbahçe maçı bu akşam mı? Maç kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayımlanacak?
İşte, detaylar...
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Deplasman mücadelesinde avantajını korumak isteyen Fenerbahçe ile Belçika'nın temsilcisi Anderlecht arasındaki karşılaşma için geri sayım başladı!
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Anderlecht - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta?
Anderlecht - Fenerbahçe Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Anderlecht - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olacağı tahmin ediliyor!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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