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Anderlecht - Fenerbahçe Maçı Kaçta? Anderlecht - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Anderlecht - Fenerbahçe Maçı Kaçta? Anderlecht - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 20:24

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşen Fenerbahçe ve Belçika'nın temsilcisi RSC Anderlecht, bu akşam oynanacak rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli temsilcimiz, play-off turu ilk maçında 3-0 mağlup ettiği RSC Anderlecht'in konuğu olacak. Skor avantajıyla tur biletini almak isteyen Fenerbahçe, Belçika'da hazırlıklarını tamamladı. Peki, Anderlecht - Fenerbahçe maçı bu akşam mı? Maç kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayımlanacak? 

İşte, detaylar...

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Deplasman mücadelesinde avantajını korumak isteyen Fenerbahçe ile Belçika'nın temsilcisi Anderlecht arasındaki karşılaşma için geri sayım başladı!

Deplasman mücadelesinde avantajını korumak isteyen Fenerbahçe ile Belçika'nın temsilcisi Anderlecht arasındaki karşılaşma için geri sayım başladı!

İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe'nin skor avantajını koruyup koruyamacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı-lacivertli takımın Belçika'daki müsabakasının saati ve hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

Anderlecht - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta?

Anderlecht - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta?

Fenerbahçe'nin tur için sahaya çıktığı, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı 20 Şubat Cuma akşamı oynanacak. Sarı-lacivertli takımın Belçika'nın Anderlecht takımı ile mücadelesi TSİ saat 23.00'te başlayacak.

Anderlecht - Fenerbahçe Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Anderlecht - Fenerbahçe Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off karşılaşması TRT 1 ve Tabii platformunda yayımlanacak. Müsabakayı ise İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Anderlecht - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olacağı tahmin ediliyor!

Anderlecht - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olacağı tahmin ediliyor!

Anderlecht: Coosemans, Hey, Augustinsson, Adryelson, Sardella, Leoni, Stroeykens, Dendoncker, Degreef, Vasquez, Huerta

Fenerbahçeİrfan Can Eğribayat, Amrabat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Kostic, Osayi Samuel, Szymanski, Dzeko, Tadic, En-Nesyri

Takımların 11'leri açıklandığında haberimizde yer alacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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