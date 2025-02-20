Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Kaçta? Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Kaçta? Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşen Galatasaray ve Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı rövanş maçıyla karşı karşıya gelecek. Sarı-kımızılı temsilcimiz, play-off turu ilk maçında 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar'ı kendi evinde ağırlayacak. İstanbul'da ekili olan kar yağışı nedeniyle Galatasaray-AZ Alkmaar maçının ertelenme ihtimali akılları kurcalıyordu. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı bu akşam mı? Maç kaçta ve hangi kanalda?
İşte, detaylar...
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Erteleme iddialarıyla gündeme gelen Galatasaray-AZ Alkmaar maçı için geri sayım başladı!
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Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta?
Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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