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Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Kaçta? Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Kaçta? Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi galatasaray
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 19:40

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşen Galatasaray ve Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı rövanş maçıyla karşı karşıya gelecek. Sarı-kımızılı temsilcimiz, play-off turu ilk maçında 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar'ı kendi evinde ağırlayacak. İstanbul'da ekili olan kar yağışı nedeniyle Galatasaray-AZ Alkmaar maçının ertelenme ihtimali akılları kurcalıyordu. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı bu akşam mı? Maç kaçta ve hangi kanalda? 

İşte, detaylar...

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Erteleme iddialarıyla gündeme gelen Galatasaray-AZ Alkmaar maçı için geri sayım başladı!

Erteleme iddialarıyla gündeme gelen Galatasaray-AZ Alkmaar maçı için geri sayım başladı!

Futbolseverleri ekrana kilitleyecek olan müsabaka için saatler kala stadyumdan son görüntüler de gelmeye başladı. Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğini yaptığı müsabakanın saati ve hangi kanalda yayımlanacağı ise merak konusu oldu.

Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta?

Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta?

GalatasarayUEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı bu akşam oynanacak. Sarı-kırmızılı takımın Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı ile mücadelesi saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

İstanbul'da gerçekleşecek olan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off karşılaşması TRT 1 ve Tabii platformunda yayımlanacak. Müsabakayı ise İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetecek.

Galatasaray-AZ Alkmaar maçının ilk 11'leri de belli oldu!

Galatasaray-AZ Alkmaar maçının ilk 11'leri de belli oldu!

GalatasarayGünay Güvenç, Davinson Sanchez, Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

AZ Alkmaar: Owusu-Odoro, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Belic, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott

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İşte, Stadyum'dan İlk Görüntüler 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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