Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Kaçta? Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşen Galatasaray ve Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı rövanş maçıyla karşı karşıya gelecek. Sarı-kımızılı temsilcimiz, play-off turu ilk maçında 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar'ı kendi evinde ağırlayacak. İstanbul'da ekili olan kar yağışı nedeniyle Galatasaray-AZ Alkmaar maçının ertelenme ihtimali akılları kurcalıyordu. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı bu akşam mı? Maç kaçta ve hangi kanalda?

İşte, detaylar...