100 Milyon Dolar Değerinde Bile Var! Dünyanın En Pahalı 13 Kılıcı
100 Milyon Dolar Değerinde Bile Var! Dünyanın En Pahalı 13 Kılıcı
Kılıçların tarih boyunca savaşlarda kullanıldığını biliyoruz. Artık savaşlarda kullanılmasa bile koleksiyonerler için hâlâ çok değerliler. Müzayedelerde milyonlarca liralara satılan kılıçların en pahalılarını sizin için derledik. Gelin servet değerindeki bu kılıçlara bakalım...
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1. Fukushima Masanori Samurai Tachi
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2. Tipu Sultan'ın Kılıcı
3. Napolyon Bonapart’ın Kılıcı
4. Nasrid Hanedanı Hançeri
5. Boateng Kaması
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6. Şah Cihan'ın Hançeri
7. The Gem of the Orient Bıçağı
8. Şah Cihan'ın Hançeri
9. Haydarabad Nizamlığı'nın Tören Kılıcı
10. Ulysses S. Grant’ın Kılıcı
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11. İmparator Qianlong'un Bıçağı
12. Yeşim Kabzalı Hançer
13. Hint Talwar Kılıcı
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