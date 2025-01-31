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100 Milyon Dolar Değerinde Bile Var! Dünyanın En Pahalı 13 Kılıcı

etiket 100 Milyon Dolar Değerinde Bile Var! Dünyanın En Pahalı 13 Kılıcı

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
31.01.2025 - 14:01

Kılıçların tarih boyunca savaşlarda kullanıldığını biliyoruz. Artık savaşlarda kullanılmasa bile koleksiyonerler için hâlâ çok değerliler. Müzayedelerde milyonlarca liralara satılan kılıçların en pahalılarını sizin için derledik. Gelin servet değerindeki bu kılıçlara bakalım...

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1. Fukushima Masanori Samurai Tachi

1. Fukushima Masanori Samurai Tachi

Tachi, Japonların meşhur kılıçlarından biri. Katana'ya benzeyen bu kılıcın farkı ise daha uzun ve kıvrak olması. Fukushima Masanori'ye ait kılıç kavisli ve tek kenarlı bir samuray kılıcı. Hem ait olduğu kişi hem de kılıcın tasarımı onu en değerli kılıçlardan biri yapmış. Bu kılıcın değeri oldukça yüksek, 100 milyon dolar.

2. Tipu Sultan'ın Kılıcı

2. Tipu Sultan'ın Kılıcı

Dünyanın en pahalı kılıcı olarak kabul edilen Tipu Sultan'ın Kılıcı, rekor bir fiyata satılan bir kılıç. Maisur Krallığı'nın hükümdarı olan Tipu Sultan'ın kılıcı eşsiz bir görünüme sahip. İşlemeleri ve üzerindeki motifleriyle adeta bir şaheser olan kılıç Londra'da düzenlenen bir müzayedede satılmış. Satıldığı fiyat ise şok edici. Tipu Sultan'ın Kılıcı, 17,5 milyon dolara satılmış. Bu fiyatı ile dünyanın en pahalı kılıcı unvanını kazanıyor elbette.

3. Napolyon Bonapart’ın Kılıcı

3. Napolyon Bonapart’ın Kılıcı

Napolyon'u tanımayan yoktur. Eski Fransız İmparatoru Napolyon'un kılıcı dünyada en pahalı kılıçlar listesine girmeye hak kazanmış. 2007 yılında satılan kılıcın üzerinde altın işlemeleri var. Bu da fiyatının artmasına neden oluyor elbette ama pahalı olmasının tek nedeni bu değil. Napolyon'un kılıcı olması onu en pahalı kılıçlardan biri yapıyor. Açık artırmada satılan kılıcın fiyatı 6,5 milyon dolarmış.

4. Nasrid Hanedanı Hançeri

4. Nasrid Hanedanı Hançeri

15. yüzyıldan kalan bu hançer hem fiyatı hem de şekliyle dikkat çekici bir kılıç. İspanya'da hüküm süren Nasriler'e ait olduğuna inanılan hançerin üzerinde yazılar bulunuyor. Altın kaplamasıyla eşsiz bir yapısı olan hançer, yüksek fiyata satılmış. Farklı bir tasarımı olan hançerin fiyatı 5,9 milyon dolarmış.

5. Boateng Kaması

5. Boateng Kaması

Çin'in kılıçlarından biri olan Boateng Kaması, Qianlong Hanedanlığı döneminden kalma. Süslemeleri ile ilgi çekici olan bu kılıç da yüksek fiyata satılmış. 18. yüzyıldan kalan kılıç 2005 yılında satılıyor. Satış fiyatı ise ağızları açık bırakacak cinsten. Müzayedede satılan kılıcın fiyatı 5,6 milyon dolar. Satılan yüksek fiyatlı kılıçlardan biri olan kılıç, eşsiz bir parça.

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6. Şah Cihan'ın Hançeri

6. Şah Cihan'ın Hançeri

Kılıç kategorisinde kabul edebileceğimiz hançer, Şah Cihan'a ait. Şah Cihan'ı hepimiz Taç Mahal'ı yaptırmasıyla biliyoruz. Ama hançerinin en pahalı kılıçlardan biri olduğunu biliyor muydunuz? 1630 yılında yapıldığına inanılan hançer eşsiz bir güzelliğe sahip. Açık artırmada satılan bu hançerin fiyatı da diğerleri gibi şok edici. 3,3 milyon dolara satılan hançer bu fiyatıyla listeye girmeye hak kazanıyor.

7. The Gem of the Orient Bıçağı

7. The Gem of the Orient Bıçağı

The Gem of the Orient Bıçağı, Buster Warenski tarafından tasarlanan bir bıçak. Bu bıçak 1966 yılında tasarlanmış. En iyi bıçak üreticilerinden biri kabul edilen Warenski'nin bu bıçağının üzerinde çeşitli mücevherler bulunuyor. Zümrüt, elmas ve altınlarla işlenmiş bıçağın değerini bunlar artırıyor elbette. Yapımı uzun yıllar süren bıçağın fiyatı ise 2,1 milyon dolar.

8. Şah Cihan'ın Hançeri

8. Şah Cihan'ın Hançeri

En pahalı kılıçlar listesinde Şah Cihan'ın bir başka hançeri daha var. Hançerin kabzası kırmızı akik taşlı. En pahalı kılıçlardan biri olan bu hançerin satış fiyatı oldukça yüksek. 2 milyon dolara satılan hançerin kavisli bir yapısı var. Üzerinde yazılar ve simgeler olan hançer yüksek fiyatıyla listemizde yer alıyor.

9. Haydarabad Nizamlığı'nın Tören Kılıcı

9. Haydarabad Nizamlığı'nın Tören Kılıcı

Haydarabad Nizamlığı, Nizâmülmülk tarafından kurulan bir devlet. Bu tören kılıcının üzerinde çok çeşitli mücevherler var. Törenlerde kullanılan kılıcın kabzası çok süslü. Zümrütler, yakutlar ve elmaslarla süslenen kılıcın fiyatı oldukça yüksek. Bu kadar mücevher ve süsün bir arada bulunduğu kılıcın 1,9 milyon dolara satılmasına şaşılmamalı!

10. Ulysses S. Grant’ın Kılıcı

10. Ulysses S. Grant’ın Kılıcı

Eski ABD başkanı General Ulysses S. Grant'ın kılıcına verilen değer sadece Grant'ın kullanmasıyla ilgili değil. Grant'in kullanması bu kılıcı değerli hale getirse de üzerindeki 26 elmasın onun fiyatını artırdığı açık. Şaheser kılıçlardan biri olan kılıç eşsiz bir parça. Amerikan tarihi için yeri farklı kılıcın satış fiyatı ise 1,6 milyon dolar.

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11. İmparator Qianlong'un Bıçağı

11. İmparator Qianlong'un Bıçağı

İmparator Qianlong'a ait bıçak av bıçağı olarak geçiyor. Üzerinde işaretler ve resimler olan bıçak paha biçilemez değerde. Ama tabii ki ona da bir fiyat biçilmiş. 1,2 milyon dolara satılan bıçak, önceleri av bıçağı olarak kullanılsa da daha sonra törenlerde giyilmiş. İşlemeleriyle hayran olunan bıçak en değerli kılıçlar listesinde yer almayı hak ediyor.

12. Yeşim Kabzalı Hançer

12. Yeşim Kabzalı Hançer

Hindistan'a ait Yeşim Kabzalı Hançer, dünyanın en pahalı kılıçlar listesinde yer alması gereken bir hançer. 915.000 dolara satıldan hançer 18. yüzyıla ait. Hançerin kabzasında yakut ve zümrütler yer alıyor. Kadife kaplı bir kılıfı olan hançerin neden bu kadar pahalı olduğunu anlamışsınızdır herhalde.

13. Hint Talwar Kılıcı

13. Hint Talwar Kılıcı

17. yüzyıla ait kılıcın da Şah Cihan'a ait olduğuna inanılıyor. Şah Cihan'a ait üçüncü kılıç olan Hint Talwar Kılıcı, zengin süslemeleriyle dikkat çekiyor. Zarif bir tasarımı olan kılıcın değeri sadece süslemelerle ilgili değil, onu Şah Cihan'ın kullanması da değerli hale getiriyor. 717.000 dolar olan kılıç, kendine bu fiyata bir alıcı bulabilmiş.

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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