100 Milyon Dolar Değerinde Bile Var! Dünyanın En Pahalı 13 Kılıcı

Tachi, Japonların meşhur kılıçlarından biri. Katana'ya benzeyen bu kılıcın farkı ise daha uzun ve kıvrak olması. Fukushima Masanori'ye ait kılıç kavisli ve tek kenarlı bir samuray kılıcı. Hem ait olduğu kişi hem de kılıcın tasarımı onu en değerli kılıçlardan biri yapmış. Bu kılıcın değeri oldukça yüksek, 100 milyon dolar.