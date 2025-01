100 Milyon Dolar Değerinde Bile Var! Dünyanın En Pahalı 13 Kılıcı

The Gem of the Orient Bıçağı, Buster Warenski tarafından tasarlanan bir bıçak. Bu bıçak 1966 yılında tasarlanmış. En iyi bıçak üreticilerinden biri kabul edilen Warenski'nin bu bıçağının üzerinde çeşitli mücevherler bulunuyor. Zümrüt, elmas ve altınlarla işlenmiş bıçağın değerini bunlar artırıyor elbette. Yapımı uzun yıllar süren bıçağın fiyatı ise 2,1 milyon dolar.