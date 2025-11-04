Çalışanların Verdiği Yanıtlara Göre 2025 Yılının En İyi İşverenleri

2025 yılı dünyanın belli başlı yerlerinde devam eden çatışmalar, ABD seçimleri, yapay zeka devrimi, ticaret savaşları ve vergi tarifeleri gibi nedenlerden ötürü iş dünyası için çalkantılı geçti. Büyük firmalar binleri bulan işten çıkarmalar yaptı. Ancak bu kaotik yıla rağmen yapılan anketlere göre dünyadaki belli başlı şirketler çalışanlarına iyi imkanlar sunmaya devam etti. Forbes Dünyanın En İyi İşverenleri 2025 listesini oluşturmak için 50 ülkede 300.000'den fazla çalışanın görüşü alındı.