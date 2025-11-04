onedio
Çalışanların Verdiği Yanıtlara Göre 2025 Yılının En İyi İşverenleri

Oğuzhan Kaya
04.11.2025 - 21:38

2025 yılı dünyanın belli başlı yerlerinde devam eden çatışmalar, ABD seçimleri, yapay zeka devrimi, ticaret savaşları ve vergi tarifeleri gibi nedenlerden ötürü iş dünyası için çalkantılı geçti. Büyük firmalar binleri bulan işten çıkarmalar yaptı. Ancak bu kaotik yıla rağmen yapılan anketlere göre dünyadaki belli başlı şirketler çalışanlarına iyi imkanlar sunmaya devam etti. Forbes Dünyanın En İyi İşverenleri 2025 listesini oluşturmak için 50 ülkede 300.000'den fazla çalışanın görüşü alındı.

Çalışmada firmaların çalışanlarına sunduğu maddi imkanlar kadar manevi imkanlar da dikkate alındı.

Katılımcılar, maaş, kariyer gelişimi, iş-yaşam dengesi ve itibar konularında işverenlerini değerlendirdi. Eski işverenleri ve çevreleriyle kıyasladı. Sonuçlara göre 900 şirket listede yer aldı. Peki çalışanlara göre en iyi işverenler hangi firmalar?

Ankete göre zirve Microsoft'a ait. İkinci sırada Delta Airlines var ve peşinden Alphabet geliyor.

Listenin tam hali şöyle;

  • 1) Microsoft

  • 2) Delta Air Lines

  • 3) Alphabet

  • 4) Adobe

  • 5) BMW Group

  • 6) NVIDIA

  • 7) Sony

  • 8) IBM

  • 9) Apple

  • 10) Lego Group

  • 11) Samsung Electronics

  • 12) Costco Wholesale

  • 13) Cisco Systems

  • 14) Shopify

  • 15) Rolex

  • 16) Marriott International

  • 17) Nike

  • 18) HubSpot

  • 19) Airbus

  • 20) Nintendo

