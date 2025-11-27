onedio
Bursa Alkollü Mekanlar: Keyifli Bir Akşam İçin En Çok Tercih Edilen Adresler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 12:19

Bursa alkollü mekanlar, şehirde akşam saatlerini keyifli geçirmek isteyenler için geniş bir alternatif sunuyor. Bar konseptinden restoran-alkol kombinasyonuna, canlı müzikli mekanlardan pub atmosferine kadar pek çok farklı seçenek bulunuyor. 'Bursa’da alkollü mekan nerede var?' diye merak edenler için, kullanıcı yorumlarına göre en çok tercih edilen ve atmosferiyle öne çıkan adresleri bir araya getirdik.

Sahne’de Bursa

Sahne’de Bursa

Sahne’de Bursa, canlı müzik ve eğlenceli atmosferiyle öne çıkan mekanlardan biri olarak anılıyor. Kullanıcı yorumlarında özellikle arkadaş gruplarıyla gidildiğinde keyifli vakit geçirilebildiği, gecenin daha hareketli geçtiği belirtiliyor.

Adres: Odunluk, Lefkoşe Cd. No:23, 16110 Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: sahnedebursa

Konum

Sendeyim

Sendeyim

Sendeyim, daha çok genç kitle tarafından tercih edilen, enerjik ve samimi bir ortam sunduğu söylenen mekanlardan biri. Yorumlarda müzik seçimi ve gece atmosferinin keyifli olduğu sıkça vurgulanıyor.

Adres: Cumhuriyet, Fatih Sultan Mehmet Blv. No:57, 16140 Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: sendeyimofficial

Konum

Radyo Gastro Pub

Radyo Gastro Pub

Radyo Gastro Pub, pub konseptini yemek seçenekleriyle birleştiren bir mekan olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar burayı hem akşam yemeği hem de içecek eşliğinde sohbet etmek için tercih edilebilecek bir adres olarak tanımlıyor.

Adres: 29 Ekim, Ahmet Taner Kışlalı Blv. No:31/A, 16120 Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: radyogastropub

Konum

Cemil

Cemil

Cemil, Bursa gece hayatında ismi sık geçen mekanlardan biri. Yorumlarda daha çok eğlence odaklı bir ortam sunduğu ve kalabalık gruplar halinde gidildiğinde daha keyifli olduğu belirtiliyor.

Adres: 29 Ekim, Uğur Mumcu Blv. Karya İş ve Yaşam Merkezi D:25/A D:Kapı No: 19-20, 16285 Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: cemilbursa

Konum

Nilüfer Doğa Restaurant

Nilüfer Doğa Restaurant

Nilüfer Doğa Restaurant, daha sakin ve nezih bir ortam arayanlar için öne çıkan seçenekler arasında gösteriliyor. Kullanıcı yorumlarında hem yemek hem de içecek için tercih edilebilen ferah bir mekan olduğuna dair ifadeler yer alıyor.

Adres: Gümüştepe Mh. orhaneli yolu cd, Misi Cd. Köyü No:26, 16110 Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: nilufer_doga

Konum

Siesta Meşelipark

Siesta Meşelipark

Siesta Meşelipark, rahat oturma alanları ve repetuarında geniş müzik çeşitliliğiyle dikkat çeken mekanlardan biri olarak anılıyor. Bazı kullanıcılar burayı iş çıkışı veya hafta sonu akşamları için uygun bir seçenek olarak değerlendiriyor.Adres: Işıktepe Osb. Mah, Arıtma Cd. No:2, 16140 Işıktepe Organize Sanayi Bölgesi/Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: siesta_meselipark

Konum

High Out Dart Club

High Out Dart Club

High Out Dart Club, klasik bar atmosferine eğlenceli aktiviteler ekleyen mekanlardan biri olarak öne çıkıyor. Dart gibi oyunlarla birlikte içeceklerini eşleştirmek isteyenlerin sıkça tercih ettiği bir mekan.

Adres: Oulu Caddesi Oylum Gökberk sitesi ç8, Kükürtlü, 16080 Osmangazi̇/Bursa

Instagram: highout_dart_club

Konum

Balkan Evi

Balkan Evi

Balkan Evi, daha çok meyhane ve nostaljik atmosfer sevenlerin ilgisini çeken bir mekan olarak yorumlanıyor. Kullanıcılar, burada uzun sohbetler eşliğinde keyifli akşamlar geçirilebildiğini ifade ediyor.

Adres: Ataevler, 16140 Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: balkanevibursa

Konum

Last Point

Last Point

Last Point, Bursa’da geceyi uzun uzun yaşamak isteyenlerin uğrak noktalarından biri olarak anılıyor. Yorumlarda genellikle canlı, hareketli ve geç saatlere kadar devam eden bir atmosferi olduğu belirtiliyor.

Adres: Odunluk mahallesi liman caddesi kumova iş merkezi 7D/42, 16063 Nilüfer/Bursa

Instagram: lastpointofficial

Konum

The North Shield

The North Shield

The North Shield Bursa, klasik İngiliz pub havasını Bursa’ya taşıyan mekanlardan biri olarak biliniyor. Kullanıcılar burayı özellikle bira çeşitliliği ve rahat ortamı sebebiyle tercih ettiklerini söylüyor.Adres: Cumhuriyet Mah. Nilüfer Hatun Cad. Podyum Park Avm G Blok No:14-15, 16140 Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: thenorthshieldbursa

Konum

Olimpik Konak Restaurant

Olimpik Konak Restaurant

Olimpik Konak Restaurant, daha çok yemek ve içeceği birlikte deneyimlemek isteyenlerin yöneldiği bir adres olarak öne çıkıyor. Yorumlarda kalabalıktan uzak, daha sakin bir ortam sunduğu belirtiliyor.

Adres: Beşevler, Konak, Balcı Sk. No:6, 16110 Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: olimpikkonakrestoran

Konum

Bademli Et Mangal

Bademli Et Mangal

Bademli Et Mangal, ana olarak yemek odaklı olsa da alkollü servis seçeneğiyle de öne çıkıyor. Kullanıcılar burayı hem yemekte hem de akşam içeceği eşliğinde tercih edilebilecek bir mekan olarak değerlendiriyor.

Adres: Nilüferköy, Mudanya Blv. No:28, 16265 Osmangazi̇/Bursa

Instagram: bademlietmangal

Konum

Newcastle Pub

Newcastle Pub

Adres: Cumhuriyet Mh., Nilüfer Hatun Cd., Poyumpark 141/1, 16140 Nilüfer/Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: newcastlepubtr

Konum

