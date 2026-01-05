onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Burs ve KYK Krediye Zam Geldi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Son Noktayı Koydu

Burs ve KYK Krediye Zam Geldi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Son Noktayı Koydu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.01.2026 - 20:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burs ve KYK kredisi ile ilgili açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı, burs ve KYK kredisine yeni yılda yüzde 33 oranında zam yapıldığını ifade etti. Yeni zamla birlikte lisans öğrencilerine verilen burs ve KYK kredisi 4 bin liraya yükseldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yeni yılda burs ve KYK kredisine gelen zammı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yeni yılda burs ve KYK kredisine gelen zammı açıkladı.

Erdoğan’ın burs ve KYK ile ilgili açıklaması şöyle:

“2026'da burs ve kredi miktarını yüzde 33 artışla lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisansta 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarda öne çıkanlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarda öne çıkanlar:

“Hangi siyasi görüşten olursak olalım, hepimiz şehit kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanın sevdalılarıyız. 86 milyon kardeşiz; ezelden ebede biriz, beraberiz. Söz konusu Türkiye olunca, Türkiye'nin huzuru, güvenliği, bekası olunca ayrılıklarımızı bir tarafa bırakıp birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz. Bölgemizi kan deryasına çevirmek için türlü tuzaklar kuranlar, her şeyden önce bizi denklem dışına itmeye çalışacaktır ama biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Her kim, ne adına olursa olsun milli mutabakat ruhuna zarar verecek bir tavır içindeyse Türkiye'nin rakiplerine hizmet ediyor demektir. Her kim ortak değerlerimizi hedef alıyor, aramızdaki rabıtayı zayıflatmaya çalışıyorsa Türk milletinin dostu değil, yeminli bir hasmıdır.

Terör belası, Türkiye'nin ayağına vurulmuş emperyalist prangadır. DEAŞ’ından FETÖ’süne, DHKP-C’sinden PKK’sına gayrimeşru yapılar aparat olarak kullanılmıştır. Ülkemizin Terörsüz Türkiye Projesi ile aralanan fırsat penceresini ardına kadar açacak, bu imkânın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın