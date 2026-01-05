Burs ve KYK Krediye Zam Geldi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Son Noktayı Koydu

“Hangi siyasi görüşten olursak olalım, hepimiz şehit kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanın sevdalılarıyız. 86 milyon kardeşiz; ezelden ebede biriz, beraberiz. Söz konusu Türkiye olunca, Türkiye'nin huzuru, güvenliği, bekası olunca ayrılıklarımızı bir tarafa bırakıp birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz. Bölgemizi kan deryasına çevirmek için türlü tuzaklar kuranlar, her şeyden önce bizi denklem dışına itmeye çalışacaktır ama biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Her kim, ne adına olursa olsun milli mutabakat ruhuna zarar verecek bir tavır içindeyse Türkiye'nin rakiplerine hizmet ediyor demektir. Her kim ortak değerlerimizi hedef alıyor, aramızdaki rabıtayı zayıflatmaya çalışıyorsa Türk milletinin dostu değil, yeminli bir hasmıdır.

Terör belası, Türkiye'nin ayağına vurulmuş emperyalist prangadır. DEAŞ’ından FETÖ’süne, DHKP-C’sinden PKK’sına gayrimeşru yapılar aparat olarak kullanılmıştır. Ülkemizin Terörsüz Türkiye Projesi ile aralanan fırsat penceresini ardına kadar açacak, bu imkânın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz.”