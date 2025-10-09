Burnu Havada 4 Burç: Egoları Everest’le Yarışıyor!

Oğlak burcu başarı odaklı yapısıyla tanınır. İşini, hedeflerini ve imajını ciddiye alır. Bu yüzden bazen ulaşılmaz, hatta mesafeli bir hava yaratır. Kibirli değildir ama soğuk duruşu çoğu kişiye öyle gelir.

Oğlak’ın burnu havada görünmesinin sebebi, aslında disiplini ve standartlarıdır. Çevresindekilerden de aynı ciddiyeti bekler. Bu yüzden ilgisiz ya da rahat davranan insanlarla kolay anlaşamaz. “Benim seviyeme çıksınlar” düşüncesi, onu bazen istemeden kibirli gösterebilir.