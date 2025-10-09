onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Burnu Havada 4 Burç: Egoları Everest’le Yarışıyor!

Burnu Havada 4 Burç: Egoları Everest’le Yarışıyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 21:36

Kimi burçlar özgüveniyle parıldar, kimileri ise bu özgüveni biraz abartır. Her ortamda fark edilmek ister, eleştirildiğinde hemen savunmaya geçerler. Kibirli değillerdir belki ama “ben bilirim” tavırlarıyla öyle bir izlenim yaratırlar. Özellikle bazı burçlar vardır ki kendilerini öyle yüksekte görürler ki kimse yanlarına yaklaşamasın isterler. İşte egosu yüksek, burnu havada tavırlarıyla dikkat çeken 4 burç!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aslan

Aslan burcu özgüvenin tanımı gibidir. Sahne onların yeridir, dikkat onların hakkıdır. Başarılı, karizmatik ve fark edilmekten hoşlanırlar. Ama bazen bu özgüven, farkında olmadan kibirle karışabilir. “Ben bilirim” tavrı, çevresindekileri bazen biraz bunaltabilir.

Aslan aslında kötü niyetli değildir, sadece kendi değerini iyi bilir. Ancak bu kendinden emin duruş, karşısındaki kişiyi küçümsüyormuş gibi gösterebilir. Yine de Aslan için itibar her şeydir, gururuyla yaşar, gururuyla parlar.

Oğlak

Oğlak burcu başarı odaklı yapısıyla tanınır. İşini, hedeflerini ve imajını ciddiye alır. Bu yüzden bazen ulaşılmaz, hatta mesafeli bir hava yaratır. Kibirli değildir ama soğuk duruşu çoğu kişiye öyle gelir.

Oğlak’ın burnu havada görünmesinin sebebi, aslında disiplini ve standartlarıdır. Çevresindekilerden de aynı ciddiyeti bekler. Bu yüzden ilgisiz ya da rahat davranan insanlarla kolay anlaşamaz. “Benim seviyeme çıksınlar” düşüncesi, onu bazen istemeden kibirli gösterebilir.

Başak

Başak burcu detaycılığıyla bilinir. Her şeyin en doğrusunu bildiğine inanır ve hataları görünce dayanamayıp düzeltir. Bu tavır, çevresindekiler tarafından “kendini beğenmişlik” olarak algılanabilir.

Aslında Başak burnu havada değil, sadece mükemmeliyetçidir. Ancak bu mükemmeliyet takıntısı, onu sürekli eleştiren birine dönüştürebilir. Bu da ister istemez “ben daha iyi bilirim” havası yaratır.

Kova

Kova burcu özgünlüğüyle övünür. Farklı düşünmeyi sever, sıradanlıktan hoşlanmaz. Ama bu tavır bazen “herkesten üstünüm” gibi algılanabilir. Kova için bu bir kibir değil, sadece kendine güvenli bir mesafe yaratma biçimidir.

Onların burnu havada görünmesinin nedeni, kendi fikirlerini fazla önemsemeleridir. Kova, karşısındaki kişi aynı vizyonda değilse, içten içe “beni anlamıyor” der. Bu da doğal olarak biraz ukalalık havası yaratabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
umut

ben bir başak olarak böyle değilim