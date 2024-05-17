Burdur Belediyesi’nde ‘Akraba Doldurdu’ İddiaları: “Adem'den Beri Akrabayız, Ne Yapacağız?”
Burdur Belediyesi’nde ‘Akraba Doldurdu’ İddiaları: “Adem'den Beri Akrabayız, Ne Yapacağız?”
Büyük Birlik Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde Burdur'dan belediye başkan adayı Muhammet Taşkın, belediyede Başkan Ali Orkun Ercengiz'in çok sayıda akrabası olduğunu belirterek, bir liste hazırladı.
Yeni atama yapmadığını söyleyen Ercengiz ise 'Burdur küçük bir şehir, ayıklamaya kalksam o zaman belediyede çalıştırabileceğim kimse kalmaz' dedi.
Üçüncü başkan yardımcısı Hülya Eraslan'ın 28 yıllık belediye çalışanı olduğunu dile getiren Ercengiz, “Adem'den beri akrabayız, ne yapacağız?' dedi.
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CHP'nin 31 Mart seçimleri sonrasında kazandığı bazı belediyelerde başkan yardımcılığı, özel kalem müdürlüğü ve üst düzey yöneticilikler ile personel alımında belediye başkanlarının akraba tercihleri kamuoyunda tepki gördü. Bursa, Balıkesir ve Adana belediyelerinde bu tür atamaların gündeme gelmesi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta Afyonkarahisar'ı ziyaretinde bu konuya dikkati çekti.
Büyük Birlik Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde Burdur'dan belediye başkan adayı Muhammet Taşkın, Özgür Özel'in CHP'li belediyelerde akraba kadrolaşmasına izin vermeyeceğini, yapanları geri aldıracağını ilan ettiğini söyledi. Taşkın, “Özgür Özel'i sözünde durup, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in 'sülale çiftliği'ne çevirdiği Burdur Belediyesi’nden, aşağıda isimlerini verdiğim akrabalardan temizlemeye çağırıyoruz" dedi.
BBP'li Taşkın, Burdur Belediyesi'nde üç başkan yardımcısının Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in akrabaları olduğunu belirterek, çok sayıda isim ve görevlerinin yazılı olduğu bir liste hazırladı.
Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, başkan yardımcılarından Ali Say ile dedelerinin kardeş olduğunu, 10 yıldır başkan yardımcısı olduğunu, diğer başkan yardımcısı Mustafa Bozkurt'un 2007'den beri belediyede çalıştığını ve 2021'de ihtiyaç duyulması üzerine başkan yardımcılığına atamasını yaptıklarını söyledi.
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Hep anne tarafına çalışmışın baba tarafını hiç mi sevmiyorsun. Köylünü dahi sokmuşun, baba tarafına olan kinin ne olacak başkan senin
Özgür özel yapanları geri aldıracağını beyan etmiş. Ak parti öyle demiş büyük birlik böyle yapmış… tecrübe ile sabit kimse bişey engellemiyor ve geri almıyor.
Sokrates in savunması. bu arada Bu kampanyayı imzalayarak bana destek olur musun? https://chng.it/rQ8FdZLnz7 plis