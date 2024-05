Burdur Belediyesi’nde ‘Akraba Doldurdu’ İddiaları: “Adem'den Beri Akrabayız, Ne Yapacağız?”

Listede şu isimler yer aldı;

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say (teyzesinin oğlu)

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bozkurt (teyzesinin damadı) Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan (köylüsü)

Özel Kalem Müdürü Ali Burak Polat (kuzeni-teyzesinin oğlu)

Su İşleri Birim Şefi personeli Ali Say (kuzeni)

İmar Müdürlüğü personeli Naile Say (Ali Say'ın eşi)

Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Eren Say (Ali Say'ın kardeşi)

İtfaiye personeli Müzeyyen Polat (teyze oğlu Burak Polat'ın eşi)

İmar Müdürü Mustafa Bozkurt (teyzesinin damadı)