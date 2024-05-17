Burdur Belediyesi’nde ‘Akraba Doldurdu’ İddiaları: “Adem'den Beri Akrabayız, Ne Yapacağız?”

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 'Artık bundan sonra Afyon'da eş, dost, akrabayı, belediyeye doldurmak yok' yaklaşımını önemsediğini ve desteklediğini belirten Özel, “Açık söylüyorum, ufak tefek atama hataları oluyor. Tek tek hepsini geri aldırtıyorum. Bursa'da geri aldırdım. Balıkesir'de geri aldırdım. Adana'da geri aldırdım. Hata yapma lüksümüz yok' dedi.

Özel'in bu sözlerinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla CHP'li belediyelere bu konuyu da içeren bir genelge gönderildi. Akraba, eş-dost atamalarına karşı da uyarıda bulundu.