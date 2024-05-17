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İsrail’den Türkiye’ye Ticaret Misillemesi: “Erdoğan’ın Görev Süresi Dolana Kadar Yüzde 100 Vergi”

İsrail’den Türkiye’ye Ticaret Misillemesi: “Erdoğan’ın Görev Süresi Dolana Kadar Yüzde 100 Vergi”

Recep Tayyip Erdoğan İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.05.2024 - 10:13

Türkiye, Filistin’de adeta soykırım yapan İsrail ile olan tüm ticareti askıya almıştı. İsrail Maliye Bakanı, Türkiye’nin ticaret hamlesine karşı yapacakları misillemeyi açıkladı. Buna göre, Türkiye’den İsrail’e ithal edilen her ürüne yüzde 100 vergi uygulanacak.

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İsrail, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Gazze ablukasını sürdürüyor ve milyonlarca insanı açlıkla tehdit ediyor.

İsrail, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Gazze ablukasını sürdürüyor ve milyonlarca insanı açlıkla tehdit ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’e her fırsatta tepki gösterirken, geçtiğimiz günlerde de İsrail ile yapılan tüm ticaret anlaşmalarının iptal edilmesine karar verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’e her fırsatta tepki gösterirken, geçtiğimiz günlerde de İsrail ile yapılan tüm ticaret anlaşmalarının iptal edilmesine karar verilmişti.

Independet Türkçe’nin Reuters’tan aktardığına göre; İsrail de Türkiye’den yapılan ithalata yüksek vergi koymaya hazırlanıyor.

Independet Türkçe’nin Reuters’tan aktardığına göre; İsrail de Türkiye’den yapılan ithalata yüksek vergi koymaya hazırlanıyor.

Kaynak

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi bitene kadar Türkiye'den ithalata yüzde 100 gümrük vergisi getirildiğini duyurdu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi bitene kadar Türkiye'den ithalata yüzde 100 gümrük vergisi getirildiğini duyurdu.

Smotrich yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın İsrail'e ithalatın durdurulacağına ilişkin açıklaması, ekonomik boykot ilanıdır ve Türkiye'nin taahhüt ettiği uluslararası ticaret anlaşmalarının ciddi bir ihlalidir. Erdoğan'ın görev süresinin sonunda Türkiye vatandaşları İsrail düşmanı olmayan, aklı başında bir lider seçerse, Türkiye ile ticaret yoluna geri dönmek mümkün olabilir." dedi.

Smotrich yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın İsrail'e ithalatın durdurulacağına ilişkin açıklaması, ekonomik boykot ilanıdır ve Türkiye'nin taahhüt ettiği uluslararası ticaret anlaşmalarının ciddi bir ihlalidir. Erdoğan'ın görev süresinin sonunda Türkiye vatandaşları İsrail düşmanı olmayan, aklı başında bir lider seçerse, Türkiye ile ticaret yoluna geri dönmek mümkün olabilir." dedi.
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Smotrich'in planına göre, serbest ticaret anlaşmasına göre Türkiye'den İsrail'e ithal edilen mallara uygulanan indirimli gümrük oranlarının tümü kaldırılacak. Aynı zamanda, Türkiye'den İsrail'e ithal edilen her türlü ürüne, mevcut vergi oranına ek olarak, malın değerinin yüzde 100'ü oranında vergi uygulanacak.

Smotrich'in planına göre, serbest ticaret anlaşmasına göre Türkiye'den İsrail'e ithal edilen mallara uygulanan indirimli gümrük oranlarının tümü kaldırılacak. Aynı zamanda, Türkiye'den İsrail'e ithal edilen her türlü ürüne, mevcut vergi oranına ek olarak, malın değerinin yüzde 100'ü oranında vergi uygulanacak.

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Kzlt

Aşırı tepki vermiyor musun rezonansa girmiş sevgili, milletin gazını almak için bir süreliğine askıya aldık anlamıyor musun.

Kerem Senol

Avrupa bizi kıskanıyor , gördük şimdi ne olduğunu, İsrail ile ticaret yok vs vs ,sonra ticaret,i yarıladı ki azalttık.derken ve bitirdik,Demekk ki yalan kötü... Devamını Gör

Hızlı Joe

Ticaret su gibidir yolunu bulur,