İsrail’den Türkiye’ye Ticaret Misillemesi: “Erdoğan’ın Görev Süresi Dolana Kadar Yüzde 100 Vergi”
İsrail’den Türkiye’ye Ticaret Misillemesi: “Erdoğan’ın Görev Süresi Dolana Kadar Yüzde 100 Vergi”
İçeriğin Devamı Aşağıda
İsrail, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Gazze ablukasını sürdürüyor ve milyonlarca insanı açlıkla tehdit ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’e her fırsatta tepki gösterirken, geçtiğimiz günlerde de İsrail ile yapılan tüm ticaret anlaşmalarının iptal edilmesine karar verilmişti.
Independet Türkçe’nin Reuters’tan aktardığına göre; İsrail de Türkiye’den yapılan ithalata yüksek vergi koymaya hazırlanıyor.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi bitene kadar Türkiye'den ithalata yüzde 100 gümrük vergisi getirildiğini duyurdu.
Smotrich yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın İsrail'e ithalatın durdurulacağına ilişkin açıklaması, ekonomik boykot ilanıdır ve Türkiye'nin taahhüt ettiği uluslararası ticaret anlaşmalarının ciddi bir ihlalidir. Erdoğan'ın görev süresinin sonunda Türkiye vatandaşları İsrail düşmanı olmayan, aklı başında bir lider seçerse, Türkiye ile ticaret yoluna geri dönmek mümkün olabilir." dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Smotrich'in planına göre, serbest ticaret anlaşmasına göre Türkiye'den İsrail'e ithal edilen mallara uygulanan indirimli gümrük oranlarının tümü kaldırılacak. Aynı zamanda, Türkiye'den İsrail'e ithal edilen her türlü ürüne, mevcut vergi oranına ek olarak, malın değerinin yüzde 100'ü oranında vergi uygulanacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Aşırı tepki vermiyor musun rezonansa girmiş sevgili, milletin gazını almak için bir süreliğine askıya aldık anlamıyor musun.
Avrupa bizi kıskanıyor , gördük şimdi ne olduğunu, İsrail ile ticaret yok vs vs ,sonra ticaret,i yarıladı ki azalttık.derken ve bitirdik,Demekk ki yalan kötü... Devamını Gör
Ticaret su gibidir yolunu bulur,