İsrail’den Türkiye’ye Ticaret Misillemesi: “Erdoğan’ın Görev Süresi Dolana Kadar Yüzde 100 Vergi”

Türkiye, Filistin’de adeta soykırım yapan İsrail ile olan tüm ticareti askıya almıştı. İsrail Maliye Bakanı, Türkiye’nin ticaret hamlesine karşı yapacakları misillemeyi açıkladı. Buna göre, Türkiye’den İsrail’e ithal edilen her ürüne yüzde 100 vergi uygulanacak.