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Nihat Zeybekçi'nin İsrail'le Ticaret Sözleri Olay Çıkardı: "Bundan Daha Gerizekalıca Bir Açıklama Duymadım"

Nihat Zeybekçi'nin İsrail'le Ticaret Sözleri Olay Çıkardı: "Bundan Daha Gerizekalıca Bir Açıklama Duymadım"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.04.2024 - 01:18

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin İsrail ile yapılan ticareti savunmasına tepki göstererek 'Gazze süreci boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalıca bir açıklama duymadım” dedi. Nihat Zeybekçi’den ise cevap gecikmedi.

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İsrail ile Türkiye’den şirketler arasında yapılan ticaret, 31 Mart yerel seçimlerinde sık sık gündeme gelmişti.

İsrail ile Türkiye’den şirketler arasında yapılan ticaret, 31 Mart yerel seçimlerinde sık sık gündeme gelmişti.

Hükümet, İsrail ile yapılan ticarete gösterilen tepkiler sonrasında bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildiğini açıklamıştı.

Hükümet, İsrail ile yapılan ticarete gösterilen tepkiler sonrasında bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildiğini açıklamıştı.

AK Partili Nihat Zeybekçi’nin açıklamaları ise büyük tartışma yarattı. AK Partili Zeybekçi şu ifadeleri kullandı:

AK Partili Nihat Zeybekçi’nin açıklamaları ise büyük tartışma yarattı. AK Partili Zeybekçi şu ifadeleri kullandı:

'Hassas çalışma yapılması gerektiğini savunuyoruz. Yasaklı ürünlerden ziyade belki kayda alma şeklinde. Denizli biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük bakır kablo ihracatçısı olan bir şehir. İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var.

Yani eyvallah... İsrail'in müslümanlara yaptığı bebek katliamını nefretle kınıyoruz. Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de, İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. Onunla ilgili daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de çalışıyoruz.'

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, İsrail'le ticaretin Gazze Şeridi’nde yapılan katliamdan ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'ye tepki gösterdi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, İsrail'le ticaretin Gazze Şeridi’nde yapılan katliamdan ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'ye tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Zeybekci'nin sözlerini alıntılayan Kılıçarslan, 'Gazze süreci boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalıca bir açıklama duymadım. 'Eyvallah' diyor yahu soykırım için. Yuh artık. Yazıklar olsun' ifadelerini kullandı.

Zeybekci'nin daha sonra İsrail'le ticareti savunduğu sosyal medya paylaşımına da yanıt veren Kılıçarslan, 'Cumhurbaşkanımızın arkasına saklanma açıklaması da gelmiş. Gerçekten yazıklar olsun. Kendi adıma mahşerde de dünyada da davacısı olacağım bu sözlerin' dedi.

Kılıçarslan’ın sözlerine Nihat Zeybekçi’den de cevap gecikmedi.

Kılıçarslan’ın sözlerine Nihat Zeybekçi’den de cevap gecikmedi.
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Nihat Zeybekçi’nin açıklamaları 👇

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Kürşat E

Yiyin birbirinizi ete para vermeyin.

Bozkurt

AKP'de de herkes temiz zaten bir Nihat Zeybekçi kötü. :)

ipimle kuşağım

parti içindeki farklı görüşler birbirine girmeye başladı. reis muhtemelen ya çok sağlıklı değil ya da hangi kesimi eleyeceğini anlamaya çalışıyor. şu net ki ... Devamını Gör