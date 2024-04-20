Nihat Zeybekçi'nin İsrail'le Ticaret Sözleri Olay Çıkardı: "Bundan Daha Gerizekalıca Bir Açıklama Duymadım"
Nihat Zeybekçi'nin İsrail'le Ticaret Sözleri Olay Çıkardı: "Bundan Daha Gerizekalıca Bir Açıklama Duymadım"
Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin İsrail ile yapılan ticareti savunmasına tepki göstererek 'Gazze süreci boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalıca bir açıklama duymadım” dedi. Nihat Zeybekçi’den ise cevap gecikmedi.
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İsrail ile Türkiye’den şirketler arasında yapılan ticaret, 31 Mart yerel seçimlerinde sık sık gündeme gelmişti.
Hükümet, İsrail ile yapılan ticarete gösterilen tepkiler sonrasında bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildiğini açıklamıştı.
AK Partili Nihat Zeybekçi’nin açıklamaları ise büyük tartışma yarattı. AK Partili Zeybekçi şu ifadeleri kullandı:
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, İsrail'le ticaretin Gazze Şeridi’nde yapılan katliamdan ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'ye tepki gösterdi.
Kılıçarslan’ın sözlerine Nihat Zeybekçi’den de cevap gecikmedi.
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Nihat Zeybekçi’nin açıklamaları 👇
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Yiyin birbirinizi ete para vermeyin.
AKP'de de herkes temiz zaten bir Nihat Zeybekçi kötü. :)
parti içindeki farklı görüşler birbirine girmeye başladı. reis muhtemelen ya çok sağlıklı değil ya da hangi kesimi eleyeceğini anlamaya çalışıyor. şu net ki ... Devamını Gör