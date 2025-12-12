onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre Yüzde Kaç Red Flagsin?

Burcuna Göre Yüzde Kaç Red Flagsin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
12.12.2025 - 13:01

Bir ilişkiye başlamadan önce, o kişide belirli 'red flag' yani uyarı işaretlerini aramak hepimizin doğasında var. Peki, bu uyarı işaretlerinin yüzdesini belirlemek için burcunuza bir göz attınız mı? Gökyüzünün gizemli dünyasına dalıp, burçların bu konudaki etkilerini inceledik. İşte burcunuza göre yüzde kaç 'red flag' olduğunuz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burcunu seçer misin?

%85 Red Flag

Hızlı, aceleci ve bazen patavatsızsın. Düşünmeden attığın adımlar seni bazen “red flag” yapıyor. Ama heyecanını seviyoruz!

%40 Red Flag

Sabit fikirli ve inatçısın. Küçük detaylarda takılıp kalman bazen problem olabilir ama genelde güvenilirsin.

%75 Red Flag

Konuşkan ve değişken ruh halinle çevrendekileri bazen şaşırtabilirsin. Dedikodu ve plan değişiklikleriyle “red flag” ışıkları yanabilir.

%60 Red Flag

Duygusal derinliğin ve hassasiyetin seni bazen fazla kıskanç ve korumacı yapabilir. Ama sevdiklerine çok bağlısın.

%90 Red Flag

Sahne senin ve dikkat senin hakkın! Bazen egon büyük, bazen kibirli ama karizma sende. Red flag? Çok var!

%50 Red Flag

briancdunn.com

Mükemmeliyetçiliğin bazen eleştirel ve titiz olmanı sağlıyor. Ama planlı ve organize olman büyük avantaj.

%55 Red Flag

Uyum ve denge senin için her şey. Kararsızlık ve çekingenlik bazen “red flag” gibi görünebilir, ama adil ve sevimlisin.

%95 Red Flag

Tutkulu, gizemli ve kıskanç… Evet, çoğu zaman red flag sinyalleri sende yoğun. Ama heyecan verici bir insansın!

%70 Red Flag

Özgür ruhlu ve maceraperestsin. Bağlanmak zor, sorumluluk almak sıkıntılı… ama hayat dolusun!

%45 Red Flag

Disiplinli ve ciddi olman bazen sert ve mesafeli görünmeni sağlıyor. Ama güvenilirlikte üstüne yok.

%65 Red Flag

Özgün ve sıra dışı fikirlerin seni bazen anlaşılmaz yapabilir. Bağımsızlık ve sürprizlerle dolu bir yapın var.

%50 Red Flag

Hayalperest ve duygusal yapın bazen seni kırılgan ve dalgın yapabilir. Ama empati ve şefkatte bir numarasın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın