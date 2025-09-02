Burcuna Göre Sen Hangi Türk Yemeğisin?
Her burcun kendine has bir damak tadı var desek abartmış olmayız. Kimimiz baharatlı ve iddialı tatlara koşarken kimimiz sade ama zamansız lezzetlerde huzuru buluyoruz. Bu testte tek soruda burcunu seçeceksin; biz de sana karakter özelliklerine göre hangi Türk yemeği olduğunu uzun ve keyifli bir analizle anlatacağız.
Hazırsan sofraya buyur!
Burcunu seç!
Adana Kebap
Etli Yaprak Sarma
Lahmacun
Tarhana Çorbası
Hünkar Beğendi
Zeytinyağlı Barbunya Pilaki
İskender Kebap
İçli Köfte
Çiğköfte
Kuru Fasulye Pilav
Menemen
Hamsili Pilav
