Burcuna Göre Sen Hangi Türk Yemeğisin?

Her burcun kendine has bir damak tadı var desek abartmış olmayız. Kimimiz baharatlı ve iddialı tatlara koşarken kimimiz sade ama zamansız lezzetlerde huzuru buluyoruz. Bu testte tek soruda burcunu seçeceksin; biz de sana karakter özelliklerine göre hangi Türk yemeği olduğunu uzun ve keyifli bir analizle anlatacağız.

Hazırsan sofraya buyur!