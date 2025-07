Burcuna Göre Ne Kadar Yalnızsın?

Kendini duygusal bir labirentin içinde bulmanın nedeni, derin duyguların ve bağ kurma arzun. Yalnızlık, seninle olan bu duygusal dansında adeta bir gölge gibi seni takip ediyor, seni buluyor. Bu, senin sevgiye olan aşırı ihtiyacından kaynaklanıyor. Çünkü sen, gökyüzünün en romantik burçlarından birisin. Sevgiye olan bu doyumsuz açlığın, kalbinin en derin köşelerinde saklı. Bu yüzden, her an, her saniye sevgiye, ilgiye ve şefkate ihtiyaç duyuyorsun. İşte bu yüzden, seninle birlikte olmak bir aşk şarkısı gibi; hem tatlı, hem hüzünlü, hem de son derece tutkulu.