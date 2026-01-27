onedio
Burcuna Göre Ne Kadar Asosyalsin?

Sena Erdoğdu
27.01.2026 - 15:01

Hayatın karmaşasından sıkıldın mı? İnsanlarla sürekli etkileşim halinde olmak seni yoruyor mu? Belki de içine kapanık bir yapın var ve sosyal ortamlardan uzak durmayı tercih ediyorsun. Peki, bu durumun burcunla bir ilgisi olabilir mi hiç düşündün mü? Astroloji, insanların karakteristik özelliklerini ve davranışlarını anlamak için yıldızların ve gezegenlerin konumlarına dayanır. Bu nedenle, sosyal yaşamınızı ve etkileşimlerinizi etkileyebilecek bir faktör olarak burcunuzu göz ardı etmemelisiniz. İşte burçların asosyal yönlerini ele alan bir yazı, belki de burcunun etkisiyle sosyal hayatından uzaklaşan biri senin!

Burcunu seçer misin?

%20 Asosyal

Yalnız kalmayı pek beceremiyorsun. İnsanlarla iç içe olmak seni motive ediyor ama bazen “tek başıma da iyiyim” moduna girebiliyorsun.

%55 Asosyal

Ev, battaniye, dizi üçlüsü senin için kutsal. Sevdiğin insanlarla sosyalsin ama dışarı çıkmak için gerçekten iyi bir sebep lazım.

%10 Asosyal

Asosyallik sana hiç uğramamış gibi. Konuşacak biri, anlatacak bir şey mutlaka bulursun. Yalnızlık sana göre değil.

%60 Asosyal

Kalabalıklar yoruyor. Güvendiğin birkaç insanla vakit geçirmek senin için fazlasıyla yeterli.

%15 Asosyal

Sahne senin! İnsanlar varken parlıyorsun. Ama ilgi azaldığında bir anda içe kapanabilirsin.

%65 Asosyal

İnsanlar fazla dağınık, fazla gürültülü… Yalnız kalmak zihnini toparlamanı sağlıyor. Seçici sosyallik senin işin.

%30 Asosyal

Aslında sosyalsin ama herkesle değil. Ortamın enerjisi güzelse varsın, değilse evde kalmayı seçersin.

%70 Asosyal

Herkesle bağ kurmak istemiyorsun. Derinlik arıyorsun ve bu yüzden yalnızlık sana hiç yabancı değil.

%25 Asosyal

Yeni insanlar, yeni yerler seni heyecanlandırıyor. Ama özgürlüğün kısıtlanırsa bir anda ortadan kaybolabilirsin.

%75 Asosyal

Sosyal olmak sana biraz “zaman kaybı” gibi geliyor. İşin, hedeflerin ve yalnızlığınla gayet iyisin.

%50 Asosyal

İnsanları seviyorsun ama mesafeli duruyorsun. Kendi dünyanda olmak çoğu zaman daha cazip.

%68 Asosyal

Hayal dünyan o kadar geniş ki kalabalıklara pek ihtiyaç duymuyorsun. Ruhunu dinlemek senin için sosyallikten daha önemli.

