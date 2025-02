Burcuna Göre Kalbin Ne Kadar Kırık?

Sen her zaman güçlü, özgüvenli ve neşeli görünüyorsun. İnsanlar seni hep hayat dolu, mutlu ve sarsılmaz biri olarak görüyor. Ama kimse senin iç dünyanı bilmiyor. Senin kalbin öyle kolay kolay kırılmaz ama bir kez kırıldığında, tamiri neredeyse imkansızdır. Sen ihanete, yalanlara ve saygısızlığa asla tahammül edemezsin. Birinin sana yanlış yaptığını fark ettiğin an, hiçbir şey olmamış gibi devam edemezsin. İçindeki tüm sıcaklık söner, o kişiyi hayatından tamamen silersin. Ama işte burada bir sır var: Aslında silmiyorsun. Sadece göstermiyorsun. Senin kalbinin kırıkları, en gizli ve en derin yerlerde saklı. Sen asla kimseye acı çektiğini, üzüldüğünü belli etmezsin. Çünkü senin için güçlü görünmek, her şeyden daha önemli. Ama bazen gece yalnız kaldığında, aynaya baktığında ya da geçmişi düşündüğünde, aslında içten içe ne kadar kırıldığını hissediyorsun. Senin için iyileşmenin en önemli yolu, kendini gerçekten ifade etmek. Üzgün olduğunu, kırıldığını kabul etmelisin. Çünkü sen de bir insansın ve her şeyin üstesinden gelmek zorunda değilsin. Bunu unutma!