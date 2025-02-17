Burcuna Göre Kalbin Ne Kadar Kırık?
Burcuna Göre Kalbin Ne Kadar Kırık?
Herkesin kalbi zaman zaman kırılır. Ancak burçların bu durumda nasıl tepki verdiği çok farklı olabilir. Kimisi hemen toparlanırken, kimisi uzun süre yarasını saramaz. Peki, burcuna göre kalbin ne kadar kırık?
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Senin kalbin çok kırık ama çaktırmıyorsun!
Senin kalbin çok kırık!
Senin kalbin kırık falan değil!
Senin kalbin kırıklarla dolu!
Senin kalbini kimse gerçekten kıramaz!
Senin kalbin çok kırık ama bunu kimseye göstermiyorsun!
Senin kalbin kolay kolay kırılmıyor!
Senin kalbin çok derinlerden kırılmış!
Senin kalbin kırık ama bunu kimseye göstermiyorsun!
Sen kırıklarını onarmışsın!
Senin kalbin kolay kolay kırılmaz!
Senin kalbin paramparça!
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