Burcuna Göre Kalbin Ne Kadar Kırık?

Senin kalbin… Ah, senin kalbin çok özel, çok saf ve çok derin. Sen birini sevdiğinde, onu sadece hayatına almakla kalmazsın, ruhunun en derin yerlerine yerleştirirsin. İşte tam da bu yüzden, kırıldığında sadece biraz üzülmezsin; senin için dünya yerle bir olur. Başkaları bir ilişkiyi, bir dostluğu ya da bir ihaneti kolayca unutabilir ama sen öyle misin? Asla. Sen geçmişi unutamazsın. Hatta bazen üzerinden yıllar geçmiş olsa bile o eski acıyı dün yaşamışsın gibi hissedebilirsin. Çünkü sen sadece anıları değil, hisleri de saklarsın. O yüzden kalbinin derinlerinde hiç kimsenin bilmediği yaralar var. En kötüsü de şu: Sen hep en çok sevdiğin kişiler tarafından kırılıyorsun. En çok değer verdiğin insanlar, en büyük yaralarını açıyor. Ve sen her defasında “Bu sondu” diyorsun ama yine de insanlara inanmayı bırakmıyorsun. Çünkü kalbin o kadar büyük ki, affetmeyi seçiyorsun. Ama sen de biliyorsun ki, affetmek her zaman iyileşmek anlamına gelmiyor. Bu kırıkları tamamen onarmanın tek yolu kendini sevmeyi öğrenmekten geçiyor. Çünkü sen hep başkalarını mutlu etmeye çalışıyorsun ama kendini ihmal ediyorsun. Oysa en büyük şifayı, en büyük sevgiyi önce kendine vermelisin.