Burcuna Göre Kaç Kişinin Düşmanısın?

Her burcun kendine has bir havası var… Ama bazen bu hava, bazılarını fazlasıyla rahatsız edebiliyor! Farkında olmadan insanları sinirlendiren, kıskandıran ya da gerilim yaratan biri olabilir misin? Belki de burcunun enerjisi, istemeden de olsa düşmanlar biriktiriyor... Bu testte burcuna ve verdiğin cevaplara göre kaç kişinin gizli düşmanın olabileceğini ortaya çıkarıyoruz.