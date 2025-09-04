Burcuna Göre Hangi Harry Potter Karakterisin?

Burçların karakterimizi yansıttığını zaten biliyoruz… Peki, bu özellikler seni Harry Potter evreninde kim yapardı dersin?

Cesur bir Aslan burcuysan Gryffindor’a göz kırpıyor olabilirsin, ya da derin ve sezgisel bir Akrep seni karanlık sırlarla dolu bir yola sürüklüyor olabilir… Bu testte, burcuna göre hangi Harry Potter karakteriyle ruhen eşleşiyorsun?