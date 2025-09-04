Burcuna Göre Hangi Harry Potter Karakterisin?
Burçların karakterimizi yansıttığını zaten biliyoruz… Peki, bu özellikler seni Harry Potter evreninde kim yapardı dersin?
Cesur bir Aslan burcuysan Gryffindor’a göz kırpıyor olabilirsin, ya da derin ve sezgisel bir Akrep seni karanlık sırlarla dolu bir yola sürüklüyor olabilir… Bu testte, burcuna göre hangi Harry Potter karakteriyle ruhen eşleşiyorsun?
Burcunu seçer misin?
Harry Potter
Neville Longbottom
Fred & George Weasley
Molly Weasley
Sirius Black
Hermione Granger
Cedric Diggory
Severus Snape
Luna Lovegood
Minerva McGonagall
Albus Dumbledore
Remus Lupin
