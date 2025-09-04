onedio
Burcuna Göre Hangi Harry Potter Karakterisin?

Burçların karakterimizi yansıttığını zaten biliyoruz… Peki, bu özellikler seni Harry Potter evreninde kim yapardı dersin?

Cesur bir Aslan burcuysan Gryffindor’a göz kırpıyor olabilirsin, ya da derin ve sezgisel bir Akrep seni karanlık sırlarla dolu bir yola sürüklüyor olabilir… Bu testte, burcuna göre hangi Harry Potter karakteriyle ruhen eşleşiyorsun?

Burcunu seçer misin?

Harry Potter

Cesur, lider ruhlu ve mücadeleci. Koç burcu tam bir 'Seçilmiş Kişi'! Zorluklardan kaçmaz, her zaman ilk adımı atar.

Neville Longbottom

Sadık, kararlı ve içten bir doğası var. Boğa burcu gibi Neville da zamanla gücünü keşfeder ve asla pes etmez.

Fred & George Weasley

Zekası, espri anlayışı ve enerjisiyle tam bir İkizler. Sürprizleri sever, konuşkandır ve eğlencenin olduğu her yerde bulunur.

Molly Weasley

Koruyucu, şefkatli ve ailesine bağlı. Yengeç burcu gibi, sevdikleri için her şeyi göze alır. Ev onun kalesidir.

Sirius Black

Karizmatik, sadık ve cesur. Aslan burcu gibi Sirius da dikkat çekici ve asil duruşuyla herkesin ilgisini çeker.

Hermione Granger

Titiz, çalışkan ve mantıklı. Başak burcu gibi her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlar ve analiz eder.

Cedric Diggory

Adil, dengeli ve karizmatik. Terazi burcu gibi Cedric, her zaman doğru olanı yapmaya çalışır ve insanları bir araya getirir.

Severus Snape

Gizemli, derin duygulara sahip ve tutkulu. Akrep burcu gibi Snape de kolay çözülmez, sadakati ise sonsuzdur.

Luna Lovegood

Özgür ruhlu, sıradışı ve açık fikirli. Yay burcu gibi Luna da farklılıklarıyla gurur duyar ve keşfetmeyi çok sever.

Minerva McGonagall

Disiplinli, sorumluluk sahibi ve güçlü. Oğlak burcu gibi McGonagall da kurallara önem verir ama gerektiğinde kalbinin sesini dinler.

Albus Dumbledore

İleri görüşlü, entelektüel ve idealist. Kova burcu gibi Dumbledore da sıradışı düşünür, dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir.

Remus Lupin

Duygusal, anlayışlı ve fedakâr. Balık burcu gibi Lupin de herkesin yaralarını sarmaya çalışan nazik bir ruh taşır.

