Bükreş'te Kazanan Çıkmadı: Fenerbahçe, FCSB ile 1-1 Berabere Kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Romanya ekibi FCSB ile karşılaştı. Teknik direktör Domenico Tedesco, Göztepe maçına göre kadrosunda 5 oyuncusu eksik olmasına rağmen 3 zorunlu değişiklik yaptı. Kalede Ederson, savunmada Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo görev aldı; orta sahada Fred ve İsmail Yüksek, hücum hattında Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri sahaya çıktı.

Youssef En-Nesyri, 9 maç sonra forma giyerken, Çağlar Söyüncü ise Avrupa’da 6 maç aradan sonra ilk 11’de oynadı. Taraftarlar, Romanya’da takımlarını yalnız bırakmayarak stadyumu doldurdu ve maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırarak destek verdi. FCSB taraftarları ise maça ilgi göstermedi. .

İki devrede atılan karşılıklı goller maçın sonucunu belirledi.