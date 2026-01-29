onedio
Bükreş'te Kazanan Çıkmadı: Fenerbahçe, FCSB ile 1-1 Berabere Kaldı

30.01.2026 - 00:56

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Romanya ekibi FCSB ile karşılaştı. Teknik direktör Domenico Tedesco, Göztepe maçına göre kadrosunda 5 oyuncusu eksik olmasına rağmen 3 zorunlu değişiklik yaptı. Kalede Ederson, savunmada Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo görev aldı; orta sahada Fred ve İsmail Yüksek, hücum hattında Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri sahaya çıktı.

Youssef En-Nesyri, 9 maç sonra forma giyerken, Çağlar Söyüncü ise Avrupa’da 6 maç aradan sonra ilk 11’de oynadı. Taraftarlar, Romanya’da takımlarını yalnız bırakmayarak stadyumu doldurdu ve maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırarak destek verdi. FCSB taraftarları ise maça ilgi göstermedi. .

İki devrede atılan karşılıklı goller maçın sonucunu belirledi.

Kerem-İsmail ortaklığı golü getirdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi maçının ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. İlk tehlikeli ataklar her iki takımın da fırsatlar bulmasıyla geçti, ancak gol perdesi 19. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı köşe vuruşunda İsmail Yüksek’in kafasıyla açıldı. FCSB’nin son dakikalardaki atakları kaleci Ederson tarafından uzaklaştırıldı.

İkinci yarıda ev sahibi ekibin baskısı vardı.

İkinci yarı başlangıcıyla karşılıklı ataklar izlesek de ev sahibi ekip oyuna ağırlığını koymaya başladı. 71.dakikada Cisotti beraberlik golünü kaydetti. On dakikalık bölümde FCSB atakları etkili olurken 80.dakikadan sonra temsilcimiz pozisyonlar üretmeyi başardı. Ancak iki taraf da aradığı golü bulamadı ve maç 1-1 sona erdi.

