Bugün İndirimde Neler Var? Starbucks Bardaklardan Kütahya Porselen'e 12 Eylül 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Starbucks Bardaklardan Kütahya Porselen'e 12 Eylül 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı
12.09.2025 - 13:22

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 12 Eylül 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Starbucks bardaklardan Kütahya Porselen'e pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 12.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Hepsiburada'da Kahve Festivaline özel Starbucks ürünlerinde %35 net indirim fırsatı!

Hem günlük kullanımda hem de koleksiyonunuza ekleyeceğiniz özel bir parça olarak öne çıkan bu bardak, kahve tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday.

Sepete özel fiyatı 419,30 TL.

Starbucks ® Klasik Seri Soğuk Içecek Bardağı

Bic Kids Couleur Yıkanabilir Keçeli Boya Kalemi 24’lü set, canlı ve eğlenceli çizimler için birebir.

Üstelik boya & aktivite ürünlerinde sepette net %25 indirimle şimdi çok daha avantajlı!

Sepete özel fiyatı 218,17 TL.

Bic Kids Couleur Yıkanabilir Keçeli Boya Kalemi 24 Renk

Moliendo Guatemala Antigua SHB Yöresel Kahve

Özenle seçilmiş çekirdekleri ve karakteristik aromasıyla evde kahve keyfini zirveye taşıyor.  Dengeli gövdesi ve zengin lezzetiyle her yudumda unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Sepete özel fiyatı 350,22 TL.

Moliendo Guatemala Antigua SHB Yöresel Kahve

Kütahya Porselen ürünlerinde %50’ye varan indirim fırsatları başladı!

Özellikle Bone Luz-Form 52 Parça Yemek Takımı, şıklığı ve zarafetiyle sofralarınıza prestij katarken, bu indirimle hem şık hem de avantajlı bir alışveriş yapabilirsiniz.

Sepete özel fiyatı 7.999 TL.

Kütahya Porselen Bone Luz-Form 52 Parça

Bugün Amazon’da indirime giren Oral-B Vitality Pro Siyah Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası, derinlemesine temizlik performansıyla ağız bakım rutininizi üst seviyeye taşıyor.

Şık tasarımıyla banyonuza modern bir dokunuş katarken, etkili plak temizliği sayesinde diş sağlığınızı destekliyor. Kaçırılmayacak bu fırsatı mutlaka değerlendirin!

%16 indirimli fiyatıyla  999,00TL.

Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Kapsamlı bakımın en pratik hali: Philips 15’i 1 Arada Erkek Bakım Seti!

Yüz, saç ve vücut için özel tasarlanan bu set, ıslak ve kuru kullanım özelliğiyle her ortamda kolaylık sağlıyor. Hassas tıraştan detaylı şekillendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınıza cevap verirken, güçlü performansı sayesinde her zaman bakımlı ve özgüvenli hissetmenizi sağlar.

Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti

Macera severlerin vazgeçilmezi Stanley Klasik Vakumlu Termos, 0.75 lt, dayanıklı yapısı ve ikonik tasarımıyla her an yanınızda!

İçeceklerinizi uzun saatler boyunca sıcak ya da soğuk tutar, sızdırmaz kapağı sayesinde güvenle taşımanızı sağlar. İster ofiste ister doğada, bu termos size eşlik ederek keyifli anlarınızı daha da özel kılacak.

%33 indirimli fiyatıyla 1.509,00TL

Stanley Klasik Vakumlu Termos, 0.75 lt

COLLAGEN COFFEE ile güne başlarken kahve keyfinizi bir adım öteye taşıyın!

Collagen Coffee, her fincanda 10 g hidrolize kolajen desteği sunarak hem lezzeti hem de sağlıklı içeriğiyle öne çıkıyor. Sıcak kahve tutkunlarına özel bu karışım, yalnızca enerji değil, aynı zamanda güzellik ve protein desteği de sağlıyor. 

%11 indirimli fiyatıyla 799 TL olan bu ürün 'onedio' indirim kodu ile ekstra %10 indirimli!

COLLAGEN COFFEE

Keeper Katlanabilir Sırt Çantası

Okulda pratiklik arayanlar için Keeper Katlanabilir Sırt Çantası, hafif ve işlevsel yapısıyla favoriniz olmaya aday!

%30 indirimli fiyatıyla 874.30 TL.

Keeper Katlanabilir Sırt Çantası

Katı Şampuan Bar Soft Therapy

%100 doğal içerikli formülüyle sülfat içermeden saçı ve saç derisini derinlemesine temizler. Düzenli kullanımda saçlarınıza canlılık, ferahlık ve sağlıklı bir parlaklık kazandırıyor.

MDZN10'  kodu ile %10 indirimli!

Katı Şampuan Bar Soft Therapy

Bahçenize yeşilin en zarif dokunuşunu katacak Leylandi Fidanı indirimli fırsatlarıyla sizlerle!

Hızlı büyüyen, dayanıklı ve her mevsim yemyeşil kalan yapısıyla hem çit bitkisi olarak hem de dekoratif kullanımda öne çıkıyor.

%58 indirimli fiyatıyla 289 TL.

Leylandi Fidanı Cupressocyparis

Trendyol marka indirimleri kapsamında Maybelline New York ürünlerinde sepette 1000 TL’ye 200 TL indirim fırsatı!

Kaşlarınızı gün boyu sabitlemenin pratik yolu: Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara!  Şeffaf formülü sayesinde doğal kaş görünümünüzü korurken, kaşlarınızı uzun saatler boyunca şekilli ve sabit tutar.

Maybelline New York Sabitleyici Maskara

