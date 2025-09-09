Günün Fırsatı: Çok Satanlarda Yer Alan Songmics Yönetici Koltuğu İndirimde!
Ofis ya da ev fark etmez… Uzun saatler bilgisayar başında otururken en büyük ihtiyacımız konforlu bir koltuk oluyor. İşte tam da bu noktada imdadımıza yetişen Songmics Yönetici Koltuğu, Amazon Okula ve Şehre Dönüş fırsatları arasında kaçırılmayacak bir fırsatla satışta! Detaylar aşağıda👇🏽
Uzun süre oturduğunuzda sırt ve bel ağrılarının önüne geçmek için tasarlanan Songmics Yönetici Koltuğu, şekilli sırt desteği sayesinde dik oturuşu kolaylaştırıyor.
360° dönebilen mekanizması ve sağlam tekerlekleriyle odanın içinde adeta kayarcasına dolaşabilirsiniz.
Oturma yüksekliğini 45-55 cm arasında ayarlayabilirsiniz.
