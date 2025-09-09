onedio
Günün Fırsatı: Çok Satanlarda Yer Alan Songmics Yönetici Koltuğu İndirimde!

Kübra Bürümlü
09.09.2025 - 15:31

Ofis ya da ev fark etmez… Uzun saatler bilgisayar başında otururken en büyük ihtiyacımız konforlu bir koltuk oluyor. İşte tam da bu noktada imdadımıza yetişen Songmics Yönetici Koltuğu, Amazon Okula ve Şehre Dönüş fırsatları arasında kaçırılmayacak bir fırsatla satışta! Detaylar aşağıda👇🏽

Uzun süre oturduğunuzda sırt ve bel ağrılarının önüne geçmek için tasarlanan Songmics Yönetici Koltuğu, şekilli sırt desteği sayesinde dik oturuşu kolaylaştırıyor.

Bir bardak kahveyi yanlışlıkla dökseniz bile panik yok! Poliüretan yüzeyi hem dayanıklı hem de kolay temizlenebilir.

360° dönebilen mekanizması ve sağlam tekerlekleriyle odanın içinde adeta kayarcasına dolaşabilirsiniz.

Sessiz hareket eden tekerlekler sayesinde kimseyi de rahatsız etmemiş olursunuz.

Oturma yüksekliğini 45-55 cm arasında ayarlayabilirsiniz.

Yüksekliği de 10 cm ayarlanabilir ve sallanma işlevinin de olduğunu belirtelim. 

Fiyat performans olarak sizi mutlu edecek Songmics Yönetici Koltuğu %39 indirimle burada sizi bekliyor.

Amazon Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

