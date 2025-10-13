onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Stanley İndirimlerinden Mango Ürünlerine 13 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
13.10.2025 - 13:02

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 13 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Stanley indirimlerinden Mango ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 13.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

"Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Stanley Klasik Vakumlu Termos, kalite ve dayanıklılığıyla her zamanki gibi fark yaratıyor.

Paslanmaz çelik yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunarken, çift duvarlı vakum yalıtımı içeceğinizi saatlerce sıcak ya da soğuk tutar. Kompakt boyutu sayesinde ister ofiste ister doğada her yere kolayca taşıyabilirsiniz.

Stanley Klasik Vakumlu Termos, 0.47 lt

Oral-B AquaCare Series 4 Ağız Duşu, diş aralarını derinlemesine temizlemek isteyenler için günlük ağız bakımına profesyonel bir dokunuş katıyor.

Oxyjet teknolojisi sayesinde suya hava kabarcıkları ekleyerek diş eti hattında nazik ama etkili bir temizlik sağlar. Kablosuz ve şarjlı tasarımıyla kullanımda özgürlük sunan bu ağız duşu, ferah ve taze bir gülümsemenin sırrı olabilir.

Oral-B AquaCare Series 4 Ağız Duşu

UBPET C20 Akıllı Kedi Tuvaleti

Hem sizin hem de minik dostunuzun hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmış modern bir çözüm. Mobil uygulama kontrolü sayesinde tuvalet temizliğini uzaktan takip edebilir, otomatik temizleme sistemiyle kötü koku ve zahmetli temizlik derdine veda edebilirsiniz.

UBPET C20 Akıllı Kedi Tuvaleti

Julius Meinl President Çekirdek Kahve

Orta kavrulmuş yapısıyla dengeli bir asidite ve aromatik bir tat profili yakalayan bu kahve, günün her saati için ideal.

Julius Meinl President Çekirdek Kahve

DeFacto seçili ürünlerde bugüne özel 1200 TL ve üzeri alışverişe tüm indirimlere ek 300 TL indirim fırsatını kaçırmayın!

DeFacto Fermuarlı Waffle Hırka, soğuk havalarda hem tarzı hem konforu bir arada sunuyor. İster günlük stilinize şık bir dokunuş katın, ister hafta sonu rahatlığına dahil edin bu hırka dolabınızın joker parçası olacak!

Sepete özel fiyatı 489,99 TL.

DeFacto seçili ürünlerde bugüne özel indirimler!

Wefood tüm sirke çeşitlerinde 2. ürün 1 TL!

%100 doğal fermantasyon yöntemiyle üretilen bu sirke, hem salatalarda hem de detoks içeceklerinde rahatlıkla kullanılabilir.

Wefood Ananas Sirkesi 500 ml

Mango Erkek Pantolon

Hem klasik hem modern tarzı bir arada sunan zamansız bir parça. Şık kesimi ve kaliteli kumaşıyla gün boyu rahatlık sağlarken, ister gömleklerle ister basic tişörtlerle kombinleyin, her zaman zarif bir görünüm elde edersiniz. 

Sepete özel fiyatı 1.464 TL

Mango Erkek Pantolon

Sonbahar – Kış sezonunun yeni gelen Dilvin ürünlerinde 2. ürüne %10 indirim ve 100 TL kupon fırsatını kaçırmayın!

Bu sezon için Dilvin Kayık Yaka Uzun Kollu Top, sevilen ve çok satın alınan parçalardan biri.  Hem şıklığı hem de rahatlığıyla dolabınızda öne çıkacak bir tercih.

Dilvin 31332 Kayık Yaka Uzun Kollu Top-Beyaz

Yumuşacık ve pürüzsüz ayaklara kavuşmanın en kolay yolu!

Bitkisel özlerle zenginleştirilen içeriği, ayakları nemlendirir, tazeler ve ferah bir his bırakır. Sadece giy, bekle ve sihrin gerçekleşmesine izin ver!

%25 indirim oranıyla piyasadaki en uygun fiyata!

Mjcare Miracle Foot Peeling Pack

Havlu setlerinde %60'a varan indirimler!

Saf Ege pamuğundan üretilen bu ürünler, yumuşacık dokusuyla cilde nazikçe temas ederken uzun ömürlü kullanım sunuyor.   Doğal yapısı sayesinde nefes alabilir, sağlıklı ve konforlu bir deneyim yaşatacak.

Hereke 3'lü Havlu Seti Gri

2 li Düz Yastık Kılıfı Organik Pamuk Saten Krem

2’li Düz Yastık Kılıfı, zarif görünümü ve yumuşacık dokusuyla uyku keyfini bambaşka bir seviyeye taşıyor. 

%100 pamuk saten yastık kılıfları sadece 220 TL.

2 li Düz Yastık Kılıfı Organik Pamuk Saten Krem

Telefon aksesuarlarında %25 indirim fırsatı. Üstelik 4 al 2 öde şansıyla!

14 Pro Diamond Kamera Lens Koruyucu

