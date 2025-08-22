Bugün İndirimde Neler Var? Schafer Ürünlerinden KikoMilano Rujlara 22 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

onedio
Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
22.08.2025 - 13:02

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 22 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Kiko rujlardan L'Oréal Paris nem terapisine kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 22.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bugün Amazon’da indirime giren L'Oréal Paris Nem Terapisi Aloe Vera Suyu, normalden kuruya dönük ciltler için adeta ferahlatıcı bir bakım kaynağı.

Hafif yapısıyla cilde hızla nüfuz ediyor, yapışkanlık hissi bırakmadan nemi uzun süre hapsediyor. İçeriğindeki Aloe Vera özü, cilde canlılık ve tazelik katarken, gün boyu yumuşacık hissetmenizi sağlayacak.

L'Oréal Paris Nem Terapisi

Champion Bisiklet Yaka T-Shirt, sade ama ikonik tarzıyla günlük kombinlerin kurtarıcısı olmaya aday.

Minimal tasarımıyla öne çıkan bu parça, sol koldaki C-logo detayı sayesinde markanın klasik ruhunu yansıtıyor. Rahat kesimi ve yumuşak pamuklu kumaşıyla hem spor yaparken hem de günlük hayatta konforlu bir kullanım sunacak.

Champion Bisiklet Yaka C-logo Uzun Kollu T-Shirt

Cecotec CecoFry 5500 Pro, 5.5L Air Fryer XL

1700 W gücüyle mutfakta sağlıklı ve pratik bir yardımcı sunuyor.  Yiyeceklerinizi yağ miktarını minimuma indirerek çıtır çıtır pişirirken, geniş haznesi sayesinde aile boyu yemekleri rahatça hazırlayabilirsiniz.

Cecotec CecoFry 5500 Pro

Exception 13 inç & 14 inç Dikey Postacı Çantası

Şehir hayatının hızlı temposuna ayak uydurmak için tasarlanmış şık ve fonksiyonel bir seçenek.  Minimalist dikey formu sayesinde laptopunuzu, tabletinizi ve günlük eşyalarınızı rahatça taşıyabilirsiniz.

Exception 13 inç & 14 inç Dikey Postacı Çantası

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Schafer Practi 3’lü Çelik Saklama Kabı Seti, mutfakta hem düzeni hem de şıklığı sevenler için ideal bir tercih.

Dayanıklı çelik yapısı sayesinde yiyeceklerinizi uzun süre taze tutarken, farklı boylarıyla da hem buzdolabında hem de günlük kullanımda işinizi kolaylaştıracak.

Sepete özel fiyatı 856 TL.

Schafer ürünlerinde %30 indirim.

KikoMilano Parlak Likit Ruj

Dudak makyajınızda şıklık ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız bu ürün tam size göre! İki adımlı formülü sayesinde hem konforlu hem de pürüzsüz bir bitiş sunuyor.

Sepete özel fiyatı 599,25 TL

KikoMilano Parlak Likit Ruj

Nike Sportswear Elemental Sırt Çantası

Günlük kullanım ve spor aktiviteleri için hem şık hem de fonksiyonel bir seçenek. Dayanıklı kumaşı sayesinde eşyalarınızı güvenle taşırken, ergonomik omuz askıları uzun süreli kullanımlarda konfor sağlar.

Sepete özel fiyatı 879 TL

Nike Sportswear Elemental Sırt Çantası

Fırsat-Deo Balm Stick Green Doğal Deodorant

Doğal içerikleriyle ferahlatıcı bir bakım sunan bu deodorant, mentollü ve hafif odunsu kokusuyla gün boyu tazelik hissi yaşatıyor.  Günlük kullanım için ideal olan bu deodorant, ter kokusunu önlerken cilde zarar vermez.

Fırsat-Deo Balm Stick Green

Kids Granola - Yer Fıstığı & Çilek Küpleri 240gr

Kahvaltıyı hem eğlenceli hem de besleyici hale getiren bir granola düşünün! Çıtır çıtır yer fıstığı parçalarıyla tatlı çilek küplerini buluşturan bu lezzet, çocukların gününe enerji katacak.

Kids Granola - Yer Fıstığı & Çilek Küpleri 240gr

Mjcare Miracle Foot Peeling Pack - Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi

Ayaklarınıza küçük bir spa dokunuşu yapmak ister misiniz? 

Mjcare Miracle Foot Peeling Pack, pratik çorap tipi tasarımıyla ölü derilerinizi nazikçe uzaklaştırarak ayaklarınızı yumuşacık hale getiriyor. 

Mjcare Miracle Foot Peeling Pack

PREBIOTICS+

Prebiyotikler, bağırsaklarımızdaki faydalı bakterilerin beslenmesine ve çoğalarak dengeli bir bağırsak florasının oluşmasına yardımcı olur. Prebiotics+, içerdiği Guar Gum sayesinde sadece sindirim sistemine destek olmakla kalmaz, aynı zamanda normal kan kolesterol seviyelerinin korunmasına da katkıda bulunur. 

PREBIOTICS+

Bugüne özel Trendyol marka indirimlerinde SkinSensual’da 2. ürün sadece 1 TL!

Hafif yapısı sayesinde cilde doğal bir ışıltı ve canlılık kazandırır, gün boyu pürüzsüz ve aydınlık bir görünüm sağlar.

Skin Sensual BB Krem Light

