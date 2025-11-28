Bugün İndirimde Neler Var? Philips İndiriminden Stanley Ürünlerine 28 Kasım 2025 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 28 Kasım 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Philips indiriminden Stanley ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!
Bu içerik 28.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bugün Amazon’da güzel bir indirim var; Lenovo LOQ’un i5-13450HX işlemcili, bu model fiyat–performans arayanlara göz kırpıyor.
Tefal Ingenio 3 Parça Tava Seti, hem pratik kullanımı hem de çıkarılabilir kulp tasarımıyla mutfakta yer açmak isteyenler için oldukça ideal bir seçenek.
Tchibo Professional Espresso Çekirdek Kahve, kahve tutkunları için gerçekten keyifli bir seçim.
Selpak Extra 40'lı Pamuklu Pudra Kokulu Tuvalet Kağıdı
İş Bankası Yayınları 5 kitap sadece 150 TL!
Dyson V15 Detect™ Absolute Kablosuz Süpürge, indirim ve kupon fırsatlarıyla!
Samsung Galaxy S24 256 GB 8 GB RAM, eğer akıllı telefonunu yenilemeyi düşünüyorsan kesinlikle göz atılması gereken bir tercih.
DeFacto Regular Fit 2'li Takım Sweatshirt & Jogger Eşofman Altı, rahatlığı ve sade tarzı sevenler için harika bir seçim.
Stanley Seçili Ürünlerde %35'e Varan İndirimler!
Paen'de Seçili Ürünlerde %40 + Sepette %30 Black Friday İndirimi!
Her dolapta bulunması gereken PAEN Basic 5'li Regular Fit T-shirt, rahat kesimi ve sade tasarımıyla günlük kombinlerin vazgeçilmezi olmaya hazır.
Kahvelerde 2 Al 1 Öde Kampanyası!
TUBA seçili ürünlerde %55'e varan indirimler!
L'Oréal Paris CILGINKASIM500 koduyla 1500 TL'ye 500 TL indirim!
LUMEA IPL Lazer Epilasyon Cihazlarında harika bir fırsat var!
Flormar’da Bugün EFSANE KASIM fırsatı devam ediyor!
