onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Kozmetik
Bugün İndirimde Neler Var? Philips İndiriminden Stanley Ürünlerine 28 Kasım 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Philips İndiriminden Stanley Ürünlerine 28 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
28.11.2025 - 14:03

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 28 Kasım 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Philips indiriminden Stanley ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 28.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Amazon’da güzel bir indirim var; Lenovo LOQ’un i5-13450HX işlemcili, bu model fiyat–performans arayanlara göz kırpıyor.

Bugün Amazon’da güzel bir indirim var; Lenovo LOQ’un i5-13450HX işlemcili, bu model fiyat–performans arayanlara göz kırpıyor.

Ekranın 300 nits parlaklığı ve 100% sRGB desteği özellikle tasarım yapanlar veya renk doğruluğuna önem verenler için ekstra bir artı.

Bugün %9 indirimde.

Linki burada

Tefal Ingenio 3 Parça Tava Seti, hem pratik kullanımı hem de çıkarılabilir kulp tasarımıyla mutfakta yer açmak isteyenler için oldukça ideal bir seçenek.

Tefal Ingenio 3 Parça Tava Seti, hem pratik kullanımı hem de çıkarılabilir kulp tasarımıyla mutfakta yer açmak isteyenler için oldukça ideal bir seçenek.

İndirim oranıyla 3.499,00TL yerine 1.999,00TL.

Linki burada

Tchibo Professional Espresso Çekirdek Kahve, kahve tutkunları için gerçekten keyifli bir seçim.

Tchibo Professional Espresso Çekirdek Kahve, kahve tutkunları için gerçekten keyifli bir seçim.

Güney Amerika ve Asya’dan özenle seçilmiş Arabica ve Robusta çekirdeklerin koyu kavurulmuş harmanı, zengin gövde ile dengeli tat arayanlara hitap ediyor.

Bugün %13 indirimde.

Linki burada

Selpak Extra 40'lı Pamuklu Pudra Kokulu Tuvalet Kağıdı

Selpak Extra 40'lı Pamuklu Pudra Kokulu Tuvalet Kağıdı

Üç katlı yapısı sayesinde dayanıklı ve konforlu, cildin hassas olduğu durumlarda bile rahat kullanım sağlıyor.

Bugün %30 indirimde

Linki burada

İş Bankası Yayınları 5 kitap sadece 150 TL!

İş Bankası Yayınları 5 kitap sadece 150 TL!

Kitaplara buradan ulaşabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dyson V15 Detect™ Absolute Kablosuz Süpürge, indirim ve kupon fırsatlarıyla!

Dyson V15 Detect™ Absolute Kablosuz Süpürge, indirim ve kupon fırsatlarıyla!

Dyson V15 Detect Absolute Kablosuz Süpürge, yüksek emiş gücü ve lazer ışıklı “Fluffy Optic” başlığıyla görünmeyen tozları bile ortaya çıkararak ev temizliğini bir üst seviyeye taşıyor. 

İndirimli fiyatı 25.999,00 TL.

Linki burada

Samsung Galaxy S24 256 GB 8 GB RAM, eğer akıllı telefonunu yenilemeyi düşünüyorsan kesinlikle göz atılması gereken bir tercih.

Samsung Galaxy S24 256 GB 8 GB RAM, eğer akıllı telefonunu yenilemeyi düşünüyorsan kesinlikle göz atılması gereken bir tercih.

256 GB depolama alanı, 8 GB RAM ve güçlü donanımıyla hem günlük işler hem de yoğun kullanım için fazlasıyla yeterli.

İndirimli fiyatı 31.799,00 TL

Linki burada

DeFacto Regular Fit 2'li Takım Sweatshirt & Jogger Eşofman Altı, rahatlığı ve sade tarzı sevenler için harika bir seçim.

DeFacto Regular Fit 2'li Takım Sweatshirt & Jogger Eşofman Altı, rahatlığı ve sade tarzı sevenler için harika bir seçim.

Özellikle soğuyan havalarda sıcaklığı ve yumuşak dokusuyla kış gardırobunun vazgeçilmezlerinden biri olabilir.

Sepete özel fiyatı 449,99 TL.

Linki burada

Stanley Seçili Ürünlerde %35'e Varan İndirimler!

Stanley Seçili Ürünlerde %35'e Varan İndirimler!

Şimdi favori Stanley ürününü uygun fiyata kapmanın tam zamanı.

Linki burada

Paen'de Seçili Ürünlerde %40 + Sepette %30 Black Friday İndirimi!

Paen'de Seçili Ürünlerde %40 + Sepette %30 Black Friday İndirimi!

Sizin için seçtiğim Basic Unisex Hoodie bugün indirimli fiyatıyla 629.58 TL.

Bu fırsat kaçmaz!

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her dolapta bulunması gereken PAEN Basic 5'li Regular Fit T-shirt, rahat kesimi ve sade tasarımıyla günlük kombinlerin vazgeçilmezi olmaya hazır.

Her dolapta bulunması gereken PAEN Basic 5'li Regular Fit T-shirt, rahat kesimi ve sade tasarımıyla günlük kombinlerin vazgeçilmezi olmaya hazır.

Bugün %53 indirim oranıyla 999.00 TL

Linki burada

Kahvelerde 2 Al 1 Öde Kampanyası!

Kahvelerde 2 Al 1 Öde Kampanyası!

Filtre Kahve 250 gr Guatemala, kahve rutinini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için harika bir tercih. 

Linki burada

TUBA seçili ürünlerde %55'e varan indirimler!

TUBA seçili ürünlerde %55'e varan indirimler!

Ayrıca sepette %20 indirim fırsatını da kaçırmadan ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

L'Oréal Paris CILGINKASIM500 koduyla 1500 TL'ye 500 TL indirim!

L'Oréal Paris CILGINKASIM500 koduyla 1500 TL'ye 500 TL indirim!

L'Oréal Paris Telescopic Uzun Görünüm Veren Maskara, kirpiklerini kökten uca doğru uzatmaya yardımcı olan şahane bir maskara.

Linki burada

LUMEA IPL Lazer Epilasyon Cihazlarında harika bir fırsat var!

LUMEA IPL Lazer Epilasyon Cihazlarında harika bir fırsat var!

Tüm indirimlere ek olarak, “LUMEA5” kodunu kullanarak %5 ekstra indirim kazanabilirsin. Bu kampanya 29 Kasım’a kadar geçerli.

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Flormar’da Bugün EFSANE KASIM fırsatı devam ediyor!

Flormar’da Bugün EFSANE KASIM fırsatı devam ediyor!

800 TL ve üzeri alışverişlerinde, özel fiyatlara ek olarak anında %30 indirim seni bekliyor. 

Linki burada

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın