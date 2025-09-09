onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Penti Sütyenden Mini Projektöre 9 Eylül 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Penti Sütyenden Mini Projektöre 9 Eylül 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
09.09.2025 - 13:13 Son Güncelleme: 09.09.2025 - 13:39

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 9 Eylül 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Penti sütyenlerden mini projektörlere pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 09.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bugün Amazon’da indirime giren Colombian çekirdek kahve yoğun aroması ve dengeli tadıyla kahve keyfinizi bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Kahve tutkunları için kaçırılmayacak bu fırsatı mutlaka değerlendirin.

Kurukahveci Mehmet Efendi

Kullanıcı yorumu;

Aroması benim hoşuma gidiyor. Sürekli tercih ettiğim bir filtre kahve. Özellikle ne çok yoğun nede çok hafif içmeyi sevmeyenler için ideal.

Camları temizlemek artık daha kolay olacak!

Günün fırsatlarında yer alan Bosch Home And Garden Akülü Pencere Temizleyici ile pencereleri, aynaları, fayansları, duşları temizlemek ve dökülenleri kolayca temizleyebilirsiniz. 

Linki burada.

Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 72 Adet

Güçlü formülüyle zorlu kirleri kolayca temizlerken bulaşıklarınıza ışıltılı bir parlaklık kazandırıyor. Hem pratik kullanımı hem de etkili temizliği sayesinde kısa sürede favoriniz olacak.

Süpermarket ürünlerinde 3 Al 2 Öde fırsatına da buradan göz atmayı unutmayın.

Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV

Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ve canlı renkleriyle evde sinema keyfini yeniden tanımlıyor. Google TV özelliği sayesinde favori içeriklerinize kolayca ulaşabilir, akıllı özellikleriyle keyifli ve pratik bir izleme deneyimi yaşayabilirsiniz.

%25 indirimiyle Next YE-58GFSG8-QLED 58 burada!

Mini Projektör 4K Taşınabilir Projektör

Mini Projektör 4K, kompakt boyutuna rağmen sunduğu 1080P Full HD görüntü ve WiFi 6 desteğiyle film, dizi ya da sunum keyfini her yerde yaşamanı sağlıyor. Android 11 işletim sistemi sayesinde favori uygulamalarına kolayca erişebilir, taşınabilir yapısıyla ister evde ister dışarıda sinema atmosferi kurabilirsin.

Bugün Hepsiburada'da Mom's Natural Foods tekli granolalarda sağlıklı atıştırmalık keyfi daha avantajlı! 3 al 2 öde fırsatıyla doğal lezzetleri stoklamanın tam zamanı.

Mom's Natural Foods Çilek & Chia Granola, güne enerjik başlamanın en lezzetli yolu! Gerçek çilek parçaları ve chia tohumlarının besleyici gücüyle hazırlanan bu granola, ister sütle ister yoğurtla gününüze tat katıyor.

Mom's Natural Foods Çilek & Chıa Granola 360 G

Altınyıldız Classics %100 Pamuk Flamlı Gömlek

Keten görünümlü %100 pamuk flama dokusuyla hem şık hem de konforlu bir seçim sunuyor. Dar kesimi ve düğmeli yakası sayesinde hem ofiste hem de özel günlerde stilinizi tamamlayacak modern bir parça.

Gömlekler 449 TL’den başlayan fiyatlarla! Üstelik sepette ekstra %15 + 1000 TL’ye 250 TL az ödeme fırsatı sizi bekliyor!

Altınyıldız Classics  %100 Pamuk Flamlı Gömlek

Hayfene ürünlerinde 200 TL ve üzeri %35 indirim fırsatı!

Hayfene Element Serisi 5’li paket, mutfağınızın lezzet sırlarını tamamlayacak 5 farklı sevilen baharat çeşidini bir araya getiriyor. Yemeklerinize hem aroma hem de pratiklik katmak için ideal bir set.

Sepete özel fiyatı 543,53 TL

Hayfene Element Serisi 5'li Paket

Penti #izbırakmaz Balensiz Dikişsiz Görünmez Sütyen

Rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor! Balensiz yapısı ve dikişsiz tasarımı sayesinde kıyafetinizin altında iz bırakmadan konforlu bir kullanım sağlıyor.

Giyim, Ayakkabı & Çanta, Takı ürünlerinde 1000 TL'ye 200 TL indirim.

ma:nyo Bifida Bıome Complex Ampoule 30ml

Cildi derinlemesine besleyip nemlendiren güçlü formülüyle öne çıkıyor. Bifida içeren özel kompleksi sayesinde cilt bariyerini çevresel etkenlere karşı korumaya yardımcı olurken, daha sağlıklı ve dengeli bir cilt görünümü sunuyor.

%40 indirimli fiyatıyla 749.94 TL.

DETOX PAKETİ

Detox Paketi ile güne sabah aç karnına Green Detox+ ile başlayarak pratik bir şekilde yeşil sebzeleri tüketebilir, gün içinde ise Red Detox+ ile ihtiyacınız olan vitamin ve mineralleri doğal yoldan alabilirsiniz.

%37 indirim oranıyla sunuluyor.

Golden Eye

Golden Eye kancalı kemer ucu sayesinde telefonunuzu kolayca takıp boynunuza asabilirsiniz. 

%36 indirim oranıyla fiyatı şuanda 449.90 TL.

Sevilen Açelya Okcu ürünlerinde %60’a varan indirimler başladı!

Palazzo Dokuma Kadın Pantolon, günlük kombinlerinizin favorisi olmaya aday! Rahat kesimi ve şık tasarımıyla hem konforlu hem de stil sahibi bir görünüm sunuyor.

Açelya Okcu Yüksek Bel Wed Leg Palazzo Dokuma Kadın Pantolon

Yükselen zeka Yırtılmayan Kitap Seti - Ceviz

Bebeğinizin erken gelişim döneminde zihinsel gelişimine katkıda bulunacak, renkli ve eğlenceli sayfaları ile dikkat çeken Yırtılmaz kitap seti, her yaş grubuna uygun aktiviteler sunuyor

Tüm setlerde 4 al 3 öde fırsatı!

Yorum Yazın