Bugün İndirimde Neler Var? Penti İndirimlerinden Züber Ürünlerine 31 Ekim 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Penti İndirimlerinden Züber Ürünlerine 31 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
31.10.2025 - 14:08

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 30 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Penti indirimlerinden Züber ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 31.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

LEGO Harry Potter Uçan Ford Anglia 76424, büyü dünyasını seven 7 yaş ve üzeri çocuklar için sihirli bir hediye fikri!

Harry ve Ron’un unutulmaz uçan araba sahnesini yeniden canlandırmak mümkün. Hem eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor hem de koleksiyonluk bir parça olarak raflarda harika görünecek.

Linki burada

Bugün Amazon’da indirime giren Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi, sinekkaydı tıraş performansı ve SkinIQ teknolojisi ile dikkat çekiyor.

Cilt tipine göre gücünü ayarlayarak tahrişi en aza indiriyor, ıslak ya da kuru kullanım imkânıyla da günlük bakım rutininizi kolaylaştıracak.

Şuanda %10 indirimde

Linki burada

Hawk Gaming Chair Fab V4 Kumaş Oyuncu Koltuğu, uzun oturumlarda konfor ve destek arayanlar için harika bir alternatif.

Siyah kumaşıyla nefes alabilir bir yapıya sahip ve sırt ile bel desteği sayesinde oyun, çalışma ya da grafik tasarım gibi uzun süreli kullanımlarda oldukça işlevsel. 

Oyuncu Koltuğu

Prima Bebek Bezi Premium Care 5 Numara 108 Adet Aylık Fırsat Paketi

Şuanda %25 indirimli fiyatıyla hemen sepete eklemelik!

Linki burada

CAMPER K100752-001 AyakkabıErkek

Erkekler için şık ve günlük kullanımda rahatlık sağlayan bir spor ayakkabı arayanlar için harika bir seçenek. Şuanda%39 indirimde.

Linki burada

Züber ürünlerinde %50'ye varan Kasım Fırsatları başladı!

Züber Muhteşem 3’lü Paketi, gün içinde enerji ihtiyacını lezzetli bir şekilde karşılamak isteyenler için ideal bir atıştırmalık seçeneği. 

Sepete özel fiyat 883,35 TL

Züber Muhteşem 3’lü Paketi

Yağmurlu ve rüzgârlı geçiş mevsimlerinde gardırobun kurtarıcısı olabilir!

Su geçirmez kumaşıyla dış etkenlere karşı korurken, kruvaze yaka, cepli, kemerli ve apoletli şık detaylarıyla klasik trençkot siluetini modern dokunuşlarla buluşturuyor.

Sepete özel fiyatı 1.049,99 TL.

Linki burada

Hayfene ürünlerinde 200 TL üzerine %35 indirim fırsatı!

Hayfene Element Serisi 5’li Paket baharat seti, yemeklerini sıradanlıktan çıkarıp tek bir alışverişle mutfağına dört element kadar lezzet katmak isteyenler için harika bir tercih.

Sepete özel fiyatı 542,02 TL

Linki burada

Mutfak havlularında 2 al 1 öde fırsatı!

Neva 2'li havlu seti, yüksek kaliteli Ege pamuğundan özenle üretilmiştir ve olağanüstü emici özellikleri ile dayanıklılığı bir araya getiriyor.

Neva 2'li Mutfak Havlusu Gri-Antrasit

MjCare %60'a varan indirimleri kaçırmayın!

Çorap formundaki nemlendirici ayak maskesiyle ayaklarınızı derinlemesine besliyor ve yumuşacık bir his bırakıyor. Pratik kullanımıyla evde konforlu bir ayak bakımı deneyimi sunacak.

%45 indirimli fiyatıyla 467.44 TL.

Linki burada

PAEN Basic Unisex Hoodie, %60'a varan Kasım İndirimi!

Yumuşacık dokusu ve rahat kalıbıyla gün boyu konfor sunan yeni sweatshirt serisi, stilini zahmetsizce tamamlıyor.

%30 indirimiyle 1,539.30 TL

Linki burada

Yeni sezon montlar %20 indirimle sadece 559 TL !

Mevsim geçişlerinde şıklığı ve konforu birleştirmek isteyenler için harika bir tercih! Antrasit rengiyle her kombine kolayca uyum sağlarken, cepli kolları ve beli lastikli bomber kesimi sayesinde hem fonksiyonel hem de dikkat çekici bir görünüm sunuyor.

Linki burada

2 li Düz Yastık Kılıfı Organik Pamuk Saten Krem, uyku alanınızı hem şık hem de sağlıklı bir şekilde yenilemek isteyenler için harika bir seçenek.

%100 organik Ege pamuğundan üretilmiş saten kumaşı sayesinde teninizde ipeksi bir his bırakırken hava alabilen dokusu sayesinde konfor sağlar.

2'li Saten Yastık Kılıfı Sadece 220 TL.

Penti iç giyim ve aktif rahat giyim ürünlerinde 1 alana 1 hediye fırsatı!

Kullanıcı yorumu;

Valla mükemmel ve çok sıcak tutuyor .Cok rahat daha önce almadigima pişman oldum. Ayrıca çok memnum oldum.

Çoraplarda 3 al 2 öde fırsatı başladı!

Linki burada

