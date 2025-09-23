onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
, Giyim
, Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? İpekyol İndiriminden Vichy Ürünlerine 23 Eylül 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? İpekyol İndiriminden Vichy Ürünlerine 23 Eylül 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
23.09.2025 - 13:17

23 Eylül 2025’te Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’da indirim rüzgarı esiyor! 🌟Vogue Güneş Gözlüklerinden Vichy’nin favori ürünlerine kadar pek çok seçenek özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata almak veya evinizi hem şık hem pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. 

Bu içerik 23.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Amazon’da fırsat fiyatlarla sunulan Charged Surge 4 Erkek Gri Koşu Ayakkabısı, hem spor performansınız hem de günlük rahatlığınız için ideal bir seçenek.

Bugün Amazon’da fırsat fiyatlarla sunulan Charged Surge 4 Erkek Gri Koşu Ayakkabısı, hem spor performansınız hem de günlük rahatlığınız için ideal bir seçenek.

Hafif yapısı ve şık tasarımıyla dolabınızda mutlaka yer açmak isteyeceğiniz parçalardan biri olabilir.

Charged Surge 4 Erkek Gri Koşu Ayakkabısı

Çelik Kesme Tahtası 3'lü Set

Çelik Kesme Tahtası 3'lü Set

Paslanmaz çelik yapısıyla gıda temasına tamamen uygun, hijyenik ve oldukça dayanıklı. Siz de mutfağınızda uzun ömürlü, pratik ve kolay temizlenebilir bir çözüm arıyorsanız bu seti tercih ederek yemek hazırlıklarını çok daha konforlu hâle getirebilirsiniz.

Çelik Kesme Tahtası 3'lü Set

Orret Home 30 Adet Dolap İçi Elbise Askısı

Orret Home 30 Adet Dolap İçi Elbise Askısı

Dolap içinde yerden tasarruf etmenizi sağlarken elbiselerden pantolonlara, gömleklerden ceket ve eteklere kadar tüm kıyafetlerinizi düzenli bir şekilde asmanıza yardımcı olur.

Orret Home 30 Adet Dolap İçi Elbise Askısı

Vichy Liftactiv Supreme Göz Çevresi Bakımı, göz çevresinde yaşanan en sık sorunlardan olan göz altı torbaları ve koyu halkalarla mücadele etmenize yardımcı olacak!

Vichy Liftactiv Supreme Göz Çevresi Bakımı, göz çevresinde yaşanan en sık sorunlardan olan göz altı torbaları ve koyu halkalarla mücadele etmenize yardımcı olacak!

Düzenli kullanımda torbalanmaların görünümünü azaltırken, koyu halkalara karşı da aydınlatıcı bir etki sunuyor. 

Vichy Liftactiv Supreme Göz Çevresi Bakımı

Bugün Hepsiburada’da İpekyol ürünlerinde %50’ye varan indirim fırsatları mevcut.

Bugün Hepsiburada’da İpekyol ürünlerinde %50’ye varan indirim fırsatları mevcut.

Şık tasarımı ve modern duruşuyla dolabınızda mutlaka yer vermeniz gereken parçalardan birini de sizin için seçtik. 

Sepete özel fiyatı 1.999,50 TL.

İpekyol Vatkalı Örme Elbise

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vogue Güneş Gözlüğü

Vogue Güneş Gözlüğü

Şık kedi gözü tasarımıyla yüzünüze mükemmel uyum sağlayacak bir parça. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla da daha kolay sahip olabilirsiniz. 

%55 indirim oranıyla sepete özel fiyatı 1.258 TL.

Vogue Güneş Gözlüğü

Schafer Famos Yanmaz Yapışmaz 2 Parça Granit Döküm Tava Seti - Gri

Schafer Famos Yanmaz Yapışmaz 2 Parça Granit Döküm Tava Seti - Gri

Gri rengiyle şık bir görünüm kazanan bu set, granit kaplaması sayesinde yemeklerinizi yapışmadan kolayca pişirmenize yardımcı olur. Siz de günlük yemeklerden özel tariflere kadar her an mutfağınızda işinizi kolaylaştıracak bu seti tercih edebilirsiniz.

Sepete özel fiyatı 839,07 TL

Granit Döküm Tava Seti

İnce işçilikle dokunan, zarif bordür detaylarıyla öne çıkan Hereke 3'lü Havlu Seti, hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bir arada sunuyor.

İnce işçilikle dokunan, zarif bordür detaylarıyla öne çıkan Hereke 3'lü Havlu Seti, hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bir arada sunuyor.

Yumuşacık dokusu sayesinde her kullanımda konforu hissederken, dayanıklı yapısıyla uzun süreli bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz.

%60 indirim oranıyla 400.00 TL.

Hereke 3'lü Havlu Seti Bej

Protein Bar Coconut, yüksek protein oranı ve düşük şeker içeriğiyle sağlıklı atıştırmalık arayanlar için harika bir seçenek.

Protein Bar Coconut, yüksek protein oranı ve düşük şeker içeriğiyle sağlıklı atıştırmalık arayanlar için harika bir seçenek.

%40 whey proteininden gelen güçlü besin değeriyle günlük protein ihtiyacınızı desteklerken, ilave şeker ve hurma içermemesi sayesinde daha dengeli bir tüketim sunuyor.

%15 indirim oranı ve 'onedio' indirim koduyla +%10 indirim fırsatı!

PROTEİN BAR COCONUT LANSMAN

MUGO Edge Laptop Kılıfı 16"

MUGO Edge Laptop Kılıfı 16"

Dayanıklı ve ince tasarımı sayesinde cihazınızı çiziklerden ve darbelere karşı korur, taşımayı kolaylaştırır. Laptopunuzu korurken şıklığı da ön planda tutan bir aksesuar.

%70 indirim oranı 344.70 TL. 

MUGO Edge Laptop Kılıfı 16

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Monster Type-C

Monster Type-C

Monster Type-C Adaptör ve Kablo Koruyucu, Apple Type-C boyutundaki adaptör ve kablolarınızla uyumlu, standart ölçüde pratik bir koruma sağlıyor.

%20 indirim oranıyla 399.00 TL.

Monster Type-C

Trendyol’un marka indirimleri kapsamında Clinique ürünlerinde %25 indirim, seçili ürünlerde ise %30’a varan indirimler mevcut.

Trendyol’un marka indirimleri kapsamında Clinique ürünlerinde %25 indirim, seçili ürünlerde ise %30’a varan indirimler mevcut.

Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici Yüz Kremi 15ml, aloe vera bioferment ve hyalüronik asit içeriğiyle cildinizi uzun süre nemli ve canlı tutan bir krem. 

Clinique Moisture Surge

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın