Bugün İndirimde Neler Var? Clinique Rujlardan DeFacto Ürünlerine 19 Eylül 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
19.09.2025 - 13:06

19 Eylül 2025’te Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’da indirim rüzgarı esiyor! 🌟 Clinique  rujlardan DeFacto’nun favori ürünlerine kadar pek çok seçenek özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata almak veya evinizi hem şık hem pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin keyfini çıkarın! 

Bu içerik 19.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bugün Amazon’da fırsat fiyatlarla sunulan Orret Home 20’li Slim Plastik Elbise Askısı, dolaplarda düzeni sağlamak için harika bir çözüm.

İnce yapısı sayesinde yer kaplamadan daha fazla kıyafeti asabilir, gardırobunuzu çok daha düzenli ve ferah bir hale getirebilirsiniz.

Dolap İçi Elbise Askısı

Spigen 65W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti Samsung PPS 2.0

Samsung PPS 2.0 desteği sayesinde cihazlarınızı güvenli ve hızlı bir şekilde şarj edebilir, aynı anda iki cihazı birden besleyebilirsiniz. Hem günlük kullanım hem de seyahatlerde pratik bir çözüm sunan bu mini adaptör, çantanızda yer kaplamadan her zaman yanınızda olacak.

Spigen 65W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj

Feandrea PCT161W01 Tırmalama Ağacı, 143 cm yüksekliğiyle kediniz için adeta bir oyun ve dinlenme cenneti.

Sağlam malzemesi ve şık tasarımıyla evinize uyum sağlarken, kedinizin enerjisini atması ve mutlu vakit geçirmesi için harika bir alan sunar. Kedinizin en sevdiği köşelerden biri olmaya aday! 

Feandrea PCT161W01 tırmalama ağacı

Bugün Hepsiburada'da okul çantalarında ve mataralarda sepette %20 indirim fırsatı!

Muggle 7648 Bunny Okul Çantası, sevimli tasarımı ve kullanışlı yapısıyla kızınızın en sevdiği okul arkadaşı olacak. Tavşan detaylarıyla tatlı bir görünüm sunarken, geniş iç hacmi sayesinde defterlerden suluklara kadar tüm ihtiyaçlarını rahatça taşıyabilir.

Sepete özel fiyatı 1.359,20 TL.

Muggle 7648 Bunny Okul Çantası 3'lü Set

DeFactoFit NBA Bomber Hırka, spor şıklığı günlük stile taşıyan özel bir parça.

Hem spor kombinlerde hem de casual tarzda kolayca uyum sağlayacak bu hırka, NBA ruhunu tarzınıza yansıtmanın en cool yollarından biri.

Sepete özel fiyatı 559,99 TL

DeFactoFit NBA Brooklyn

Vienev 12LI Hava Geçirmez Saklama Kabı Seti

Her boyutta kabı ile yiyeceklerinizi güvenle saklayabilir, hava geçirmez kapakları sayesinde lezzetin uzun süre korunmasını sağlayabilirsiniz.

Sepete özel fiyatı 199,90 TL

Vienev 12LI Hava Geçirmez Saklama Kabı Seti

MUGO Campus Sırt Çantası, hem okulda hem günlük hayatta işinizi kolaylaştıracak şık ve kullanışlı bir seçenek.

Geniş iç hacmi sayesinde kitaplarınızı, bilgisayarınızı ve kişisel eşyalarınızı rahatça taşıyabilir, ergonomik tasarımıyla gün boyu konforlu kullanım sağlayabilirsiniz.

%75 indirimli fiyatıyla 499.00 TL.

MUGO Campus Sırt Çantası

Royal Canin Sterilised Yetişkin Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Kısırlaştırılmış kedilerin özel ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş dengeli bir formüle sahip. İdeal kilo kontrolünü desteklerken, yüksek kaliteli proteinleri sayesinde kas yapısını korumaya yardımcı olur. 

%44 indirim ve Kedi Kumu, 18 adet konserve kedi maması hediye.

Royal Canin Kedi Maması

Wanpy Karışık Lezzetler Doğal Sıvı Kedi Ödül Maması

Doğal içeriğiyle güvenle tüketilebilen bu sıvı ödül, hem besleyici hem de kolay sindirilebilir yapısıyla öne çıkıyor. 

%45 indirimiyle 218,00 TL.

Wanpy  Kedi Ödül Maması

d'Alba Waterful Essence Sun Cream 50ml- Güneş Kremi

SPF 50+ PA++++ korumasıyla güneşin zararlı etkilerine karşı güçlü bir kalkan oluştururken, hafif yapısı sayesinde cildinizde ne ağırlık ne de beyazlık bırakıyor. Kısacası, hem koruyucu hem de konforlu bir güneş kremi arıyorsanız, tam size göre! 

%40 indirimiyle 749.94 TL.

Güneş Kremi

Trendyol’un marka indirimleri kapsamında Clinique ürünlerinde %25 indirim, seçili ürünlerde ise %30’a varan indirimler mevcut.

Black Honey, dudaklarınıza hem doğal hem de parlak bir görünüm kazandırıyor. 

Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
