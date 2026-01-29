onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 29 Ocak 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 29 Ocak 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
29.01.2026 - 13:02

Ocak ayının son günlerinde indirim rüzgarı sert esmeye devam ediyor! Bugün, mutfakta profesyonellik arayanlardan kampüs şıklığını yakalamak isteyenlere, kahve tutkunlarından miniklerin güvenliğini düşünen ebeveynlere kadar herkes için bir şeyler seçtik. Stoklar tükenmeden bu fiyatlara bir göz atın! 👇

Bu içerik 29.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bebeğiniz için sürdürülebilir konfor ve 360 derece dönebilen yüksek güvenlik.

Geri dönüştürülmüş kumaşlardan üretilen çevre dostu bu koltuk, tek elle 360 derece dönebilme özelliğiyle bebeğinizi yerleştirirken size büyük kolaylık sağlıyor. 19.999 TL yerine 17.199 TL fiyatıyla ebeveynlerin radarında. Hemen incelemek için tıkla.

 Maxi-Cosi Mica Pro Eco I-Size Bebek Oto Koltuğu

Güne Viyana'nın o meşhur kahve kokusuyla başlamak isteyenlere özel.

Orta kavrulmuş, hafif asiditeli ve zengin aromalı bu premium çekirdek kahve, 650 TL. Evde gerçek bir kahve deneyimi yaşamak için fırsatı kaçırma.

Julius Meinl Jubilaeum 500 g Çekirdek Kahve

Yeni nesil cihazlarla tam uyum, kristal netliğinde ses ve gün boyu süren konfor.

USB-C bağlantısı sayesinde akıllı telefonlardan tabletlere ve dizüstü bilgisayarlara kadar tüm cihazlarınızda tak-çalıştır kolaylığı sunan bu kulaklık, oyun keyfinize kesintisiz ve net sesle devam etmek için bu fırsatı hemen buradan incele.

JBL Quantum 50 USB-C Kablolu Kulaklık

Mutfakta paslanmaz çelik kalitesiyle uzun ömürlü ve sağlıklı yemeklerin adresi.

Korkmaz'ın en sevilen serilerinden biri olan Steama, süzgeçli kapakları ve ergonomik tasarımıyla mutfaktaki işinizi inanılmaz kolaylaştırıyor. 7.479 TL yerine günün fırsatıyla 6.731 TL! Profesyonel bir set dizmek isteyenler için link burada.

Korkmaz Steama 8 Parça Tencere Seti

Evdeki dağınıklığa pudra pembesi şıklığıyla veda edin; bavulunuz artık daha düzenli.

Çoraplardan takılara kadar her şeyi kategorize etmenizi sağlayan bu 6'lı set, 799,99 TL. 

English Home Blare 6'lı Organizer Set

Şıklığı ve dayanıklılığı bileğinizde taşıyın; ikonik tasarım şimdi daha ulaşılabilir.

Karbon çekirdek koruma yapısı ve ince kasasıyla hem spor hem şık duran bu model, neon detaylarıyla dikkat çekiyor. Günün özel indirimiyle 4.896 TL. 

Casio G-SHOCK GA-2100-1A2DR Kol Saati

Sağlıklı ve doyurucu bir kahvaltı arayanlara özel "Tanışma" indirimi.

Katkısız ve doğal içeriğiyle sabahlarınıza enerji katacak bu paket, %40 indirimle 450 TL yerine 270 TL. Sağlıklı beslenmeye başlamak için tam zamanı.

Fropie Everyday Granola Tanışma Paketi

Siyah noktalara veda edip pürüzsüz bir cilde kavuşmanın en pratik yolu.

Gözenekleri derinlemesine temizleyen bu popüler bantlar, Limonian'da %35 indirimle 149 TL yerine 97 TL. Cilt bakım rutinine ekonomik bir dokunuş için incele.

Mjcare Siyah Nokta Temizleyici Burun Bandı (10'lu)

%100 saf Ege pamuğundan üretilen bu set, %50 indirimle 1.000 TL yerine 500 TL.

%100 saf Ege pamuğundan üretilen, yüksek su emici özelliği ve yumuşacık dokusuyla dikkat çeken bu banyo havlusu seti, gri rengiyle banyo dekorasyonunuza modern bir hava katıyor. 

Green Black Aya 2’li Banyo Havlusu (Gri) 

Kampüs şıklığını fonksiyonellikle birleştirin; dev indirim üzerine indirim kodu fırsatı!

Hem dayanıklı hem de geniş iç hacmiyle kitaplarınız ve laptopunuz için ideal olan bu çanta, %60 indirimle sunuluyor. Üstelik sepette onedio20 kodunu kullanarak ekstra indirimle bu fırsatı ikiye katlayabilirsin.

PAEN Campus Sırt Çantası

Dudak bakım parlatıcı lipbalm çeşitlerinde 2. ürüne %50 indirim fırsatı!

Kremi'de 2. ürüne %50 indirime ek Trendyol Plus müşterilerine özel 100TL indirim burada!

L'Oreal Paris & Maybelline New York "Bu Setler Kaçmaz" kampanyası kapsamında makyaj ve cilt bakım setlerinde indirim!

  • - L'Oreal Paris Panorama Maskara & Lumi Glotion Seti: 1.774,85 TL.

  • - Maybelline New York Sky High Maskara & Super Lock Kaş Sabitleyici Seti (Makyaj Çantası Hediyeli): 1.774,90 TL.

  • - L'Oreal Paris Revitalift Lazer Kırışıklık Karşıtı 3'lü Bakım Seti: 1.798 TL.

  • - L'Oreal Paris Revitalift Filler Premium Cilt Bakım Seti: 1.699,90 TL.

  • İndirimli setler burada!

