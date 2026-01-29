Bugün İndirimde Neler Var? 29 Ocak 2026 Günün Fırsatları
Ocak ayının son günlerinde indirim rüzgarı sert esmeye devam ediyor! Bugün, mutfakta profesyonellik arayanlardan kampüs şıklığını yakalamak isteyenlere, kahve tutkunlarından miniklerin güvenliğini düşünen ebeveynlere kadar herkes için bir şeyler seçtik. Stoklar tükenmeden bu fiyatlara bir göz atın! 👇
Bu içerik 29.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bebeğiniz için sürdürülebilir konfor ve 360 derece dönebilen yüksek güvenlik.
Güne Viyana'nın o meşhur kahve kokusuyla başlamak isteyenlere özel.
Yeni nesil cihazlarla tam uyum, kristal netliğinde ses ve gün boyu süren konfor.
Mutfakta paslanmaz çelik kalitesiyle uzun ömürlü ve sağlıklı yemeklerin adresi.
Evdeki dağınıklığa pudra pembesi şıklığıyla veda edin; bavulunuz artık daha düzenli.
Şıklığı ve dayanıklılığı bileğinizde taşıyın; ikonik tasarım şimdi daha ulaşılabilir.
Sağlıklı ve doyurucu bir kahvaltı arayanlara özel "Tanışma" indirimi.
Siyah noktalara veda edip pürüzsüz bir cilde kavuşmanın en pratik yolu.
%100 saf Ege pamuğundan üretilen bu set, %50 indirimle 1.000 TL yerine 500 TL.
Kampüs şıklığını fonksiyonellikle birleştirin; dev indirim üzerine indirim kodu fırsatı!
Dudak bakım parlatıcı lipbalm çeşitlerinde 2. ürüne %50 indirim fırsatı!
L'Oreal Paris & Maybelline New York "Bu Setler Kaçmaz" kampanyası kapsamında makyaj ve cilt bakım setlerinde indirim!
