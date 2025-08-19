onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 19 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Bugün İndirimde Neler Var? 19 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
19.08.2025 - 14:51 Son Güncelleme: 19.08.2025 - 14:54

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 19 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Okul çantasından parfüme kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışveriş severlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 19.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Dolabınızda giyer giymez modunuzu yükseltecek parçalara yer vermeyi seviyorsanız bu tişört tam size göre!

269,95 TL indirimli fiyatıyla hiç düşünmeden sepete atılacak bir ürün desek abartmış olmayız. 

Linki burada.

Yemeklere salatalara lezzet katan bu seriyi denemeyen kaldı mı?

Hayfene satıcılı ürünlerde 200 TL ve üzerine %35 indirim fırsatından yararlanarak bu seriyi deneyebilirsiniz.

Linki burada.

Okul alışverişine başladıysanız indirimde yer alan bu çanta setini sepete atmayı unutmayın.

3 parçadan oluşan bu setin fiyatı 296 TL. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada'da okul alışverişine özel ''daha ucuzunu bulursan farkı iade'' kampanyası başladı. Ürünlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Ebeveynlerin güvenle tercih ettiği, miniklerin sevdiği Fisher-Price, marka haftasına özel sepette %10 indirim fırsatı sunuyor.

Biz de sizin için çok satanlarda 1. sırada yer alan Fisher-Price Eğlen ve Öğren Eğlenceli Piyano'yu seçtik. 

Linki burada.

İndirimde yer alan diğer Fisher-Price oyuncaklara göz atmak isterseniz buradan bakabilirsiniz.

Spor kombinlerinin vazgeçilmezi Champion Crew Çorap

Amazon günün fırsatları kapsamında 6'lı paketi 577 TL. 

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Yıllardır kullandığım ve sevdiğim bir marka. Çoraplarınıda birkaç yıldır kullanıyordum fakat eskimişti. En uygun fiyatı burda buldum ve satıcı amazon olunca hemen aldım. Diğer mağazalarda 3lüsü bu fiyata satılırken buradan 6lı aldım ve gayet kârlı bir alışveriş oldu. Teşekkürler.

Dağınık oyuncakların toplandığında kolayca bulunmasını sağlayacak SONGMICS Dolap 👇

%64 indirimle sizi bekliyor. 

Linkini buraya bıraktım.

Ma:nyo Pure Cleansing Oil Deep Clean Temizleme Yağı

Doğal içerikleri ve Bio Shield Oil teknolojisi ile derinlemesine, hafif bir temizlik sunan Ma:nyo Pure Cleansing Oil Deep Clean Temizleme Yağı'nı %35 indirimle almak isterseniz linkini buraya bıraktım.

Kalıcı ve bütçe dostu parfüm arayanlar bu indirimi kaçırmasın!

MAD Selective parfümlerde 2. ürüne %40 indirim fırsatından yararlanmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Modern ve sade çizgileriyle fırsatlar arasında dikkat çeken Tommy Hilfiger SLIM 2PACK Tişört 👇🏽

Tommy Hilfiger'ın kalitesini, 2'li tişört seti ile 1.323 TL indirimli fiyat avantajıyla deneyimleyebilirsiniz.

Linki burada.

