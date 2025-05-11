Bu Ünlülerin Hangi Şarkısı Favorin?
Her şarkı bir anıya, her melodi bir duyguya dokunur… Peki senin kalbini en çok hangisi çalıyor? Tarkan’dan Mabel Matiz’e, Sefo’dan Zeynep Bastık’a kadar son dönemin en sevilen isimlerini senin için derledik. Her soruda iki şarkı seni bekliyor seçimini yap, müzik zevkini konuştur!
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1. Tarkan
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2. Semicenk
3. Zeynep Bastık
4. Mabel Matiz
5. Melike Şahin
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6. Yalın
7. Aleyna Tilki
8. Hakan Aydın- Blok3
9. Simge Sağın
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