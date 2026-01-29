Bu Testte Yapay Zeka Renk Seçimlerine Göre Sana Özel Bir Tablo Yapıyor!
Sanatçı olmak için illaki eline fırça alıp tuvalin karşısına geçmene gerek yok! Biz yapay zekayı senin kişisel ressamın yaptık. Sen sadece seni en çok çeken ve ruhuna en yakın gelen renk tonlarını seçeceksin, gerisini teknoloji halledecek.
Hazırsan paletimizi elimize alalım çünkü sanat eserin seni bekliyor!
1. Şu renklerden birini seçer misin?
2. Peki ya bunlardan?
3. Şunlardan birini seçer misin?
4. Göz alıcı renklerden birini seç!
5. Bir seçim sırası daha!
6. Şimdi de bunlardan birini seç!
7. Az kaldı! Bir renk daha seçer misin?
8. Biraz daha! Bir renk daha seçer misin?
9. Sık dişini! Şu renklerden birini seç bakalım.
10. Son olarak şu renklerden birini seç!
Tablon hazır ve nazır!
Biz bu tabloyu çok beğendik!
Ortaya çok güzel bir tablo çıktı!
Yapay zeka tablonu oluşturdu!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
