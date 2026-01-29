onedio
Bu Testte Yapay Zeka Renk Seçimlerine Göre Sana Özel Bir Tablo Yapıyor!

Erkan Tuna Budak
29.01.2026 - 19:16

Sanatçı olmak için illaki eline fırça alıp tuvalin karşısına geçmene gerek yok! Biz yapay zekayı senin kişisel ressamın yaptık. Sen sadece seni en çok çeken ve ruhuna en yakın gelen renk tonlarını seçeceksin, gerisini teknoloji halledecek. 

Hazırsan paletimizi elimize alalım çünkü sanat eserin seni bekliyor!

1. Şu renklerden birini seçer misin?

2. Peki ya bunlardan?

3. Şunlardan birini seçer misin?

4. Göz alıcı renklerden birini seç!

5. Bir seçim sırası daha!

6. Şimdi de bunlardan birini seç!

7. Az kaldı! Bir renk daha seçer misin?

8. Biraz daha! Bir renk daha seçer misin?

9. Sık dişini! Şu renklerden birini seç bakalım.

10. Son olarak şu renklerden birini seç!

Tablon hazır ve nazır!

Yapay zeka, içindeki tutkuyu, sönmeyen ateşi ve o gücü yansıtan bir tablo oluşturdu! Bir gün batımı olsa da tablo çok dramatik ve canlı duruyor. Sanki tablodan o sıcaklık yayılıyor gibi.

Biz bu tabloyu çok beğendik!

Huzuru, dinginliği ve sakin hissetmeyi betimleyen bir tablo çıktı oraya. Denizin durağanlığı ve ormanın kendi içindeki canlılığı her ne kadar zıt görünse de aslında birbiriyle çok uyumlu. Tıpkı senin gibi!

Ortaya çok güzel bir tablo çıktı!

Yapay zekanın yaptığı bu tabloya bakınca ona dokunmak ve onu hissetmek istiyorsun. Sanki bir süre baktığında sana bir şeyler anlatacak ve dokunsan tablonun içine girecekmişsin gibi bir hava var. Belki ürkütücü görünebilir ama bu ormanlık alanda çok gizemli şeyler dönüyor sanki. Detaylarıyla kendini içine çeken ve baktıkça baktıran bir eser olmuş. Bayıldık!

Yapay zeka tablonu oluşturdu!

İçinde hiçbir nesne barındırmayan ve sadece renklerin birbiri içinde eridiği, son derece hipnotik ve derin bir görsel çıktı ortaya! Sanki bir rüyanın fotoğrafı çekilmiş gibi. Tamamen yoruma açık bir eser olduğu için yorumu sana bırakıyoruz!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
