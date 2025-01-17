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Bu Testi Yalnızca Koyu Taylor Swift Hayranları Bitirebilecek!

etiket Bu Testi Yalnızca Koyu Taylor Swift Hayranları Bitirebilecek!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.01.2025 - 23:40

Taylor Swift’in hayatı hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Eğer her bir albümüne, her şarkısına ve her küçük anına hakimsen bu test tam sana göre! Yalnızca en gerçek Swiftie’ler, Taylor’ın her  detayını hatırlayabilir. Eğer sen de onlardan biriysen bu testi tamamlamak senin için çocuk oyuncağı olacak!

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Basit bir soru ile başlayalım: Taylor Swift'in burcunu biliyor musun?

Devam edelim! Taylor Swift'in uğurlu sayısı nedir diye sorsak?

Harika! Peki Swift, nasıl bir yerde doğmuştu?

Harika! Peki Swift, nasıl bir yerde doğmuştu?

Devam devam! İlk şarkısını kaç yaşındayken yazmıştı?

Devam devam! İlk şarkısını kaç yaşındayken yazmıştı?

Güzel gidiyorsun! Swift'in büyükannesinin mesleği neydi?

Güzel gidiyorsun! Swift'in büyükannesinin mesleği neydi?

Taylor'ın üç kedisinin olduğunu biliyoruz. 🐈 Bu kedilerin sahip olduğu isim, bunlardan hangisi değil?

Taylor'ın üç kedisinin olduğunu biliyoruz. 🐈 Bu kedilerin sahip olduğu isim, bunlardan hangisi değil?

Taylor Swift'in tam adı "Taylor Alison Swift". Doğru mu?

Son soru! Taylor, hangi albümünü hiçbir söz yazarı olmadan sadece kendisi yazdı?

Tebrikler, sen gerçek bir Swiftie'sin!

Tüm sorulara doğru yanıt vererek gerçek bir Taylor Swift hayranı olduğunu gösterdin. Tebrik ederiz!

Bilemedin, tekrar dener misin?

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Ma Belle
Ma Belle
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