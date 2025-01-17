Bu Testi Yalnızca Koyu Taylor Swift Hayranları Bitirebilecek!
Bu Testi Yalnızca Koyu Taylor Swift Hayranları Bitirebilecek!
Taylor Swift’in hayatı hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Eğer her bir albümüne, her şarkısına ve her küçük anına hakimsen bu test tam sana göre! Yalnızca en gerçek Swiftie’ler, Taylor’ın her detayını hatırlayabilir. Eğer sen de onlardan biriysen bu testi tamamlamak senin için çocuk oyuncağı olacak!
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Basit bir soru ile başlayalım: Taylor Swift'in burcunu biliyor musun?
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Devam edelim! Taylor Swift'in uğurlu sayısı nedir diye sorsak?
Harika! Peki Swift, nasıl bir yerde doğmuştu?
Devam devam! İlk şarkısını kaç yaşındayken yazmıştı?
Güzel gidiyorsun! Swift'in büyükannesinin mesleği neydi?
Taylor'ın üç kedisinin olduğunu biliyoruz. 🐈 Bu kedilerin sahip olduğu isim, bunlardan hangisi değil?
Taylor Swift'in tam adı "Taylor Alison Swift". Doğru mu?
Son soru! Taylor, hangi albümünü hiçbir söz yazarı olmadan sadece kendisi yazdı?
Tebrikler, sen gerçek bir Swiftie'sin!
Bilemedin, tekrar dener misin?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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