“Bu Şarkıyı Benim İçin Yazmışlar” Dedirtecek Harika Şarkılar
Hani bazı şarkılar vardır sanki duygularımıza tercüman olmak için yazılmış gibi hissettirir... Sözleriyle kalbimize dokunurken, her notasıyla bizi derinden etkiler. İşte sanki kendinizi bulmuş gibi hissettirecek birbirinden harika şarkılar!
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1. Kişisel Bir İntihar
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2. Öldür Beni Yavaşça
3. Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile
4. En Güzel Günüm Gecem
5. Senden Güzeli mi Var?
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6. Benimle Kayboldun
7. Olmasan da Olur
8. Takıl Yani Takmıyo Belli
9. Çar Bomba
10. Kara Sevda
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11. Kafam Senden Bile Güzel
12. Alkol Hala Damarımda
13. Anlıyorum
14. Ahtapotlar
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