onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
“Bu Şarkıyı Benim İçin Yazmışlar” Dedirtecek Harika Şarkılar

etiket “Bu Şarkıyı Benim İçin Yazmışlar” Dedirtecek Harika Şarkılar

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 23:11

Hani bazı şarkılar vardır sanki duygularımıza tercüman olmak için yazılmış gibi hissettirir... Sözleriyle kalbimize dokunurken, her notasıyla bizi derinden etkiler. İşte sanki kendinizi bulmuş gibi hissettirecek birbirinden harika şarkılar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kişisel Bir İntihar

2. Öldür Beni Yavaşça

3. Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile

4. En Güzel Günüm Gecem

5. Senden Güzeli mi Var?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Benimle Kayboldun

7. Olmasan da Olur

8. Takıl Yani Takmıyo Belli

9. Çar Bomba

10. Kara Sevda

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Kafam Senden Bile Güzel

12. Alkol Hala Damarımda

13. Anlıyorum

14. Ahtapotlar

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın