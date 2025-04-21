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Chappell Roan’ın En Sevilen Şarkısını Seçiyoruz!

etiket Chappell Roan’ın En Sevilen Şarkısını Seçiyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 23:12

67. Grammy Müzik Ödülleri'nde ilk ödülünü alan Chappell Roan, müzik piyasasına bir bomba gibi düştü. Yıldızı yeni parlamaya başlayan Roan, 2023 yılında yayımladığı 'The Rise and Fall of a Midwest Princess' albümüyle bomba etkisi yarattı.

Şimdi ise en sevilen şarkısını seçelim!

Chappell Roan hakkında bilmen gerekenleri daha önce burada yazmıştık. 👇

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Şimdi en sevilen şarkısını seçelim!

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Ma Belle
Ma Belle
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