Chappell Roan’ın En Sevilen Şarkısını Seçiyoruz!
67. Grammy Müzik Ödülleri'nde ilk ödülünü alan Chappell Roan, müzik piyasasına bir bomba gibi düştü. Yıldızı yeni parlamaya başlayan Roan, 2023 yılında yayımladığı 'The Rise and Fall of a Midwest Princess' albümüyle bomba etkisi yarattı.
Şimdi ise en sevilen şarkısını seçelim!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi en sevilen şarkısını seçelim!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın