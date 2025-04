Chappell Roan’ın En Sevilen Şarkısını Seçiyoruz!

67. Grammy Müzik Ödülleri'nde ilk ödülünü alan Chappell Roan, müzik piyasasına bir bomba gibi düştü. Yıldızı yeni parlamaya başlayan Roan, 2023 yılında yayımladığı 'The Rise and Fall of a Midwest Princess' albümüyle bomba etkisi yarattı.

