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İyi Şanslar, Bebeğim! Adeta Bir İkon Olan Chappell Roan Hakkında Bilmen Gereken 10 Şey

etiket İyi Şanslar, Bebeğim! Adeta Bir İkon Olan Chappell Roan Hakkında Bilmen Gereken 10 Şey

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
14.11.2024 - 13:01

Eğer son birkaç aydır müzik piyasasına bir göz attıysanız ya da en kötü bi' Spotify listelerine göz attıysanız, 'Chappell Roan' ismini mutlaka görmüşsünüzdür. Uzun zamandır kendi müziğini üreten ve son dönemlerde ortaya çıktığını sandığımız Chappell Roan hakkında bilmen gerekenler bu listede!

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1. Chappell Roan'ın gerçek adı Kayleigh Rose Amstutz'dur.

1. Chappell Roan'ın gerçek adı Kayleigh Rose Amstutz'dur.

Chappell, yani Kayleigh Rose, konserlerine başlar başlamaz kendisine gerçek ismi ile hitap edilmemesini istiyordu. Bu isteğinin halen geçerli olduğunu düşünmüyoruz, çünkü artık herkes için Chappell olarak biliniyor.

2. Sahne adı Chappell Roan ama bu isim nereden mi geliyor?

2. Sahne adı Chappell Roan ama bu isim nereden mi geliyor?

İsmini merhum büyükbabası Dennis Chappell ve onun en sevdiği şarkı olan 'The Strawberry Roan'dan esinlenmiş.

3. Roan, Amerika'nın Missouri eyaletinde doğup büyümüş. Eyalet hakkında en ilginç bilgilerden biri ise şu: 👇👇

3. Roan, Amerika'nın Missouri eyaletinde doğup büyümüş. Eyalet hakkında en ilginç bilgilerden biri ise şu: 👇👇

Missouri eyaletinin nüfusu yalnızca 6.000 kişiden oluşuyor. Ama eyaletteki ineklerin sayısı, insan nüfusundan bir hayli fazla.

4. Doğup büyüdüğü yer son derecede muhafazakar bir yer idi. Bu yüzden ailesi ile yaşarken dindar bir şekilde büyüdü ve inandığı dinin yükümlülüklerini getirmeye çalışırdı.

4. Doğup büyüdüğü yer son derecede muhafazakar bir yer idi. Bu yüzden ailesi ile yaşarken dindar bir şekilde büyüdü ve inandığı dinin yükümlülüklerini getirmeye çalışırdı.

5. Roan'ın aykırı bir tarzının olduğunu söylemek pek de güç değil. Kendi tarzında Drag Queen'lerden esinlendiğini söylüyor ve kendisini bir Drag Queen olarak tanımlıyor.

5. Roan'ın aykırı bir tarzının olduğunu söylemek pek de güç değil. Kendi tarzında Drag Queen'lerden esinlendiğini söylüyor ve kendisini bir Drag Queen olarak tanımlıyor.

Meraklısına: Drag Queen, eğlence amacıyla ama altında da dolu dolu toplumsal hiciv barındıran, kadın kıyafetleri giyip, karikatürize kadın davranışları sergileyen erkek sanatçıya verilen isimdir.

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6. 12 yaşında piyano dersleri almaya başlayan Roan, sekizinci sınıfta bir şarkı yarışmasına giriyor ve birinci oluyor.

6. 12 yaşında piyano dersleri almaya başlayan Roan, sekizinci sınıfta bir şarkı yarışmasına giriyor ve birinci oluyor.

O yaşlarda ilk kez bir sahneye çıkan ve daha küçük olmasına rağmen böyle bir başarı elde etmesi, ailesinin de ilk kez şahit olduğu anlardan biriydi. Ama son olmayacağı kesindi!

7. Daha 17 yaşındayken Atlantic Records isimli plak şirketi ile anlaştı ve ilk tekli çıkış parçası olan "Good Hurt" şarkısını Ağustos 2017'de yayımladı.

7. Daha 17 yaşındayken Atlantic Records isimli plak şirketi ile anlaştı ve ilk tekli çıkış parçası olan "Good Hurt" şarkısını Ağustos 2017'de yayımladı.

8. Yapımcısı Dan Nigro, aynı zamanda Olivia Rodrigo ile beraber çalışan bir yapımcı.

8. Yapımcısı Dan Nigro, aynı zamanda Olivia Rodrigo ile beraber çalışan bir yapımcı.

9. Fortnite ve The Sims oyunlarına tutkuyla bağlı olduğunu söylüyor.

9. Fortnite ve The Sims oyunlarına tutkuyla bağlı olduğunu söylüyor.

Sadece müzik konusunda değil, aynı zamanda dijital oyunlarda da gayet yetenekli bir isim.

10. Sosyal medya hesaplarında psikolojik rahatsızlıklar ile mücadele ettiğini paylaşan Roan, bu konular hakkında farkındalık yaratmak isteyen biri.

10. Sosyal medya hesaplarında psikolojik rahatsızlıklar ile mücadele ettiğini paylaşan Roan, bu konular hakkında farkındalık yaratmak isteyen biri.

Aralık 2019'da bir yıllık bir aradan sonra Instagram'da şu mesajları paylaştı: 'Merhaba, bir süredir yoktum çünkü kendimi toparlamak ve sevdiğim şeyleri yaratmak için zamana ihtiyacım vardı. Sosyal medyada paylaşım yapmak/olmak konusunda endişeliyim. Anlayışınız ve her adımda yanımda olduğunuz için teşekkür ederim.'

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