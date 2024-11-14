İyi Şanslar, Bebeğim! Adeta Bir İkon Olan Chappell Roan Hakkında Bilmen Gereken 10 Şey
İyi Şanslar, Bebeğim! Adeta Bir İkon Olan Chappell Roan Hakkında Bilmen Gereken 10 Şey
Eğer son birkaç aydır müzik piyasasına bir göz attıysanız ya da en kötü bi' Spotify listelerine göz attıysanız, 'Chappell Roan' ismini mutlaka görmüşsünüzdür. Uzun zamandır kendi müziğini üreten ve son dönemlerde ortaya çıktığını sandığımız Chappell Roan hakkında bilmen gerekenler bu listede!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Chappell Roan'ın gerçek adı Kayleigh Rose Amstutz'dur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sahne adı Chappell Roan ama bu isim nereden mi geliyor?
3. Roan, Amerika'nın Missouri eyaletinde doğup büyümüş. Eyalet hakkında en ilginç bilgilerden biri ise şu: 👇👇
4. Doğup büyüdüğü yer son derecede muhafazakar bir yer idi. Bu yüzden ailesi ile yaşarken dindar bir şekilde büyüdü ve inandığı dinin yükümlülüklerini getirmeye çalışırdı.
5. Roan'ın aykırı bir tarzının olduğunu söylemek pek de güç değil. Kendi tarzında Drag Queen'lerden esinlendiğini söylüyor ve kendisini bir Drag Queen olarak tanımlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın